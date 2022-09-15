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الملك سلمان يتحدث هاتفيا مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث
الملك سلمان يتحدث هاتفيا مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث
تحدث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T16:48+0000
2022-09-15T16:48+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، أعرب الملك سلمان، خلال الاتصال عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.من جهته، عبر ملك بريطانيا عن شكره وامتنانه العميق للعاهل السعودي على ما أبداه من مشاعر نبيلة، مؤكداً حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين.يذكر أن الملك تشارلز الثالث البالغ من العمر 73 عاما، نصب رسميا ملكا للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس الماضي.
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السعودية, بريطانيا
السعودية, بريطانيا

الملك سلمان يتحدث هاتفيا مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث

16:48 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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تحدث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أعرب الملك سلمان، خلال الاتصال عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
كما هنأ العاهل السعودي، الملك تشارلز الثالث باعتلاء العرش، متمنياً له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة، ومتطلعا لتعزيز العلاقات بين البلدين.
من جهته، عبر ملك بريطانيا عن شكره وامتنانه العميق للعاهل السعودي على ما أبداه من مشاعر نبيلة، مؤكداً حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين.
يذكر أن الملك تشارلز الثالث البالغ من العمر 73 عاما، نصب رسميا ملكا للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس الماضي.
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