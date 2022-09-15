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https://sputnikarabic.ae/20220915/-اليابان-تطبق-نظام-توفير-الطاقة-الشتوي-لأول-مرة-منذ-7-سنوات-1067759302.html
اليابان تطبق نظام توفير الطاقة الشتوي لأول مرة منذ 7 سنوات
اليابان تطبق نظام توفير الطاقة الشتوي لأول مرة منذ 7 سنوات
لأول مرة منذ سبع سنوات، قد تقدم الحكومة اليابانية نظامًا لتوفير الكهرباء في الشتاء، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" نقلا عن مصادر في الدوائر الحكومية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:37+0000
2022-09-15T06:37+0000
العالم
اقتصاد
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وتجدر الإشارة إلى أنه في اجتماع لجنة الخبراء حول مسألة إمدادات الطاقة في البلاد في فصل الشتاء، تم اتخاذ قرار لخفض استهلاك الكهرباء بشكل معقول.تم توضيح أن خفض استهلاك الكهرباء سيطبق فقط على الأهداف الثانوية، مثل اللافتات الإعلانية، وعروض تركيبات الإضاءة والتلفزيونات في المتاجر ونوافذ المتاجر، وبالتالي سيتمكن اليابانيون من استخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى لتدفئة الغرف.في وقت سابق، في 1 يوليو/تموز، ذكرت وكالة "كيودو" أنه تم الإعلان عن فترة توفير الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر في اليابان. في الوقت نفسه، أوصت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد بالاستمرار في استخدام مكيفات الهواء، ولكن بدلاً من ذلك، توفير الكهرباء عن طريق "إطفاء الأنوار غير الضرورية".قبل ذلك، في 7 يونيو/حزيران، حث وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد، كويتشي هاجيودا، السكان على توفير الكهرباء هذا الصيف بسبب النقص المتوقع في الكهرباء في الشتاء المقبل.
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

اليابان تطبق نظام توفير الطاقة الشتوي لأول مرة منذ 7 سنوات

06:37 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya / الانتقال إلى بنك الصورالتحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021
التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya
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لأول مرة منذ سبع سنوات، قد تقدم الحكومة اليابانية نظامًا لتوفير الكهرباء في الشتاء، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" نقلا عن مصادر في الدوائر الحكومية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في اجتماع لجنة الخبراء حول مسألة إمدادات الطاقة في البلاد في فصل الشتاء، تم اتخاذ قرار لخفض استهلاك الكهرباء بشكل معقول.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، فقد نوقشت في الاجتماع أيضًا إجراءات منع انخفاض عامل احتياطي الكهرباء إلى ما دون المستوى الحرج البالغ 3%.

تم توضيح أن خفض استهلاك الكهرباء سيطبق فقط على الأهداف الثانوية، مثل اللافتات الإعلانية، وعروض تركيبات الإضاءة والتلفزيونات في المتاجر ونوافذ المتاجر، وبالتالي سيتمكن اليابانيون من استخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى لتدفئة الغرف.
في وقت سابق، في 1 يوليو/تموز، ذكرت وكالة "كيودو" أنه تم الإعلان عن فترة توفير الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر في اليابان. في الوقت نفسه، أوصت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد بالاستمرار في استخدام مكيفات الهواء، ولكن بدلاً من ذلك، توفير الكهرباء عن طريق "إطفاء الأنوار غير الضرورية".
قبل ذلك، في 7 يونيو/حزيران، حث وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد، كويتشي هاجيودا، السكان على توفير الكهرباء هذا الصيف بسبب النقص المتوقع في الكهرباء في الشتاء المقبل.
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