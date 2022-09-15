https://sputnikarabic.ae/20220915/-وزير-الدفاع-في-صنعاء-السيادة-الوطنية-والبحرية-للبلد-خط-أحمر-ولن-يسمح-لأحد-بالتطاول-عليها-1067759944.html
وزير الدفاع في صنعاء: السيادة الوطنية والبحرية للبلد خط أحمر ولن يسمح لأحد بالتطاول عليها
وزير الدفاع في صنعاء: السيادة الوطنية والبحرية للبلد خط أحمر ولن يسمح لأحد بالتطاول عليها
قال وزير الدفاع اليمني، التابع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "السيادة الوطنية والبحرية للبلد خط أحمر"، مؤكدا أنه ولن يسمح... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:00+0000
2022-09-15T07:00+0000
2022-09-15T07:00+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
الجيش اليمني
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وقال العاطفي: "إن "قواتنا المسلحة اليوم قادرة على حماية ثروات الشعب اليمني وجاهزة للرد في الوقت المناسب الذي يحدده قائد الثورة"، مشددا على أن "عمليات نهب ثروات اليمن المستمرة لن تمر بغير حساب"، حسب قناة "المسيرة".ولفت إلى أن "اليمنيين يصنعون اليوم بجدهم وجهودهم وصبرهم ومرابطتهم تاريخ مرحلة جديدة متحررة من كل تبعات الارتهان للوصاية الخارجية"، قائلا: "ندرك تماما مخططات قوى الاحتلال وتسابقها للسيطرة على مواقع النفط والغاز في المحافظات الشرقية للبلد".واعتبر وزير الدفاع في "أنصار الله"، "تعنت العدوان المستمر بحق الشعب اليمني رغم الهدنة بأنه كشف طبيعة النوايا المبيتة"، موضحا أن "عدم التزام العدوان بالهدنة يكشف حجم الأطماع الاستعمارية الغربية بثروات اليمن ومقدراته الاقتصادية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي".وجدد مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، "دعوته لجماعة أنصار الله في اليمن، إلى العودة للمفاوضات وفتح طرق تعز بشكل فوري".ودعا مجلس الأمن، في بيان له، "طرفي النزاع في اليمن لتكثيف المفاوضات بشأن تمديد الهدنة تحت رعاية الأمم المتحدة"، كما دعا "أنصار الله إلى أن يتحلوا بالمرونة خلال تلك المفاوضات".وأكد أعضاء المجلس "عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، وأن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها".وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في البلاد، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشددا على التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.يذكر أن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، مع تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، خلال كل شهرين.وتسمح الهدنة برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الرئاسي-اليمني-يدعو-ألمانيا-للضغط-على-أنصار-الله-لفتح-طرق-تعز-ودفع-رواتب-الموظفين-1067696335.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/مباحثات-عمانية-أمريكية-حول-الملف-اليمني-والجهود-المتعلقة-بالهدنة-الأممية-1067678635.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني
وزير الدفاع في صنعاء: السيادة الوطنية والبحرية للبلد خط أحمر ولن يسمح لأحد بالتطاول عليها
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قال وزير الدفاع اليمني، التابع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "السيادة الوطنية والبحرية للبلد خط أحمر"، مؤكدا أنه ولن يسمح لأي كان بالتطاول عليها.
وقال العاطفي: "إن "قواتنا المسلحة اليوم قادرة على حماية ثروات الشعب اليمني وجاهزة للرد في الوقت المناسب الذي يحدده قائد الثورة"، مشددا على أن "عمليات نهب ثروات اليمن المستمرة لن تمر بغير حساب"، حسب قناة
"المسيرة".
ولفت إلى أن "اليمنيين يصنعون اليوم بجدهم وجهودهم وصبرهم ومرابطتهم تاريخ مرحلة جديدة متحررة من كل تبعات الارتهان للوصاية الخارجية"، قائلا: "ندرك تماما مخططات قوى الاحتلال وتسابقها للسيطرة على مواقع النفط والغاز في المحافظات الشرقية للبلد".
واعتبر وزير الدفاع في "أنصار الله"، "تعنت العدوان المستمر بحق الشعب اليمني رغم الهدنة بأنه كشف طبيعة النوايا المبيتة"، موضحا أن "عدم التزام العدوان بالهدنة يكشف حجم الأطماع الاستعمارية الغربية بثروات اليمن ومقدراته الاقتصادية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي".
وجدد مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، "دعوته لجماعة أنصار الله في اليمن، إلى العودة للمفاوضات وفتح طرق تعز بشكل فوري".
ودعا مجلس الأمن، في بيان له
، "طرفي النزاع في اليمن لتكثيف المفاوضات بشأن تمديد الهدنة تحت رعاية الأمم المتحدة"، كما دعا "أنصار الله إلى أن يتحلوا بالمرونة خلال تلك المفاوضات".
وأكد أعضاء المجلس "عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، وأن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها".
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في البلاد، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشددا على التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، مع تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، خلال كل شهرين.
وتسمح الهدنة برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني
التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.