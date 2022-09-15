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https://sputnikarabic.ae/20220915/400-قتيل-في-أول-96-ساعة-تقرير-ألماني-يكشف-عن-سيناريو-مرعب-لانقطاع-التيار-الكهربائي-1067758401.html
400 قتيل في أول 96 ساعة... تقرير ألماني يكشف عن سيناريو مرعب لانقطاع التيار الكهربائي
400 قتيل في أول 96 ساعة... تقرير ألماني يكشف عن سيناريو مرعب لانقطاع التيار الكهربائي
أكثر من 400 قتيل وأعمال نهب وفوضى في أول 96 ساعة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن منطقة واحدة من ألمانيا. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:01+0000
2022-09-15T06:01+0000
أخبار ألمانيا
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فبحسب تقرير لصحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung" الألمانية، توقعت حدوث مثل هذا السيناريو في منطقة Rheingau-Taunus في ولاية هيس الفيدرالية.وفي حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة أربعة أيام أو أكثر، ستبدأ عمليات السطو والحرائق، وسيصل إجمالي الأضرار الناجمة عن ذلك إلى ما يقرب من 200 مليون يورو. ستتعطل الهواتف الأرضية، ويتوقف الإنترنت، تليها الاتصالات المتنقلة والراديو الرقمي. وسينفد البنزين في محطات الوقود وستتوقف أنظمة الدفع الإلكترونية عن العمل.في وقت سابق، قال الاقتصادي النمساوي رالف شيلهامر، في مقال بعنوان "الانتحار الوطني الألماني" لمجلة "سبايكيد"، إن النخبة الألمانية المهووسة بالبيئة تضحي بالطاقة والأمن الغذائي لأجندة المناخ. كتب شيلهامر: "ألمانيا تتجه نحو الهاوية". هذا وواجهت ألمانيا، كغيرها من الدول الغربية، ارتفاعًا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن وقودها. وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني - الأقوى في الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20220914/ألمانيا-قد-تتخذ-خطوة-تاريخية-لمنع-انهيار-قطاع-الطاقة-في-البلاد-1067722774.html
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

400 قتيل في أول 96 ساعة... تقرير ألماني يكشف عن سيناريو مرعب لانقطاع التيار الكهربائي

06:01 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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أكثر من 400 قتيل وأعمال نهب وفوضى في أول 96 ساعة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن منطقة واحدة من ألمانيا.
فبحسب تقرير لصحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung" الألمانية، توقعت حدوث مثل هذا السيناريو في منطقة Rheingau-Taunus في ولاية هيس الفيدرالية.
ووفقا له في غضون ساعتين فقط بعد انقطاع التيار الكهربائي، ستفشل معظم أجهزة الإنذار ضد السرقة والحريق، وفي غضون ثماني ساعات، لن تعمل وسائل الاتصال الخاصة بخدمات الطوارئ. وبعد 24 ساعة، ستتوقف مرافق العلاج الأولى عن العمل. وقبل ذلك بوقت قصير، ستبدأ خسارة جماعية في الماشية.
وفي حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة أربعة أيام أو أكثر، ستبدأ عمليات السطو والحرائق، وسيصل إجمالي الأضرار الناجمة عن ذلك إلى ما يقرب من 200 مليون يورو. ستتعطل الهواتف الأرضية، ويتوقف الإنترنت، تليها الاتصالات المتنقلة والراديو الرقمي. وسينفد البنزين في محطات الوقود وستتوقف أنظمة الدفع الإلكترونية عن العمل.
العلم الألماني الروسي والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
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أمس, 11:47 GMT
في وقت سابق، قال الاقتصادي النمساوي رالف شيلهامر، في مقال بعنوان "الانتحار الوطني الألماني" لمجلة "سبايكيد"، إن النخبة الألمانية المهووسة بالبيئة تضحي بالطاقة والأمن الغذائي لأجندة المناخ. كتب شيلهامر: "ألمانيا تتجه نحو الهاوية".
هذا وواجهت ألمانيا، كغيرها من الدول الغربية، ارتفاعًا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن وقودها. وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني - الأقوى في الاتحاد الأوروبي.
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