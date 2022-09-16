أحداث الأسبوع في صور

© AFP 2022 / Khaled Ziad أطفال يمنيون يحضرون دروسًا في مدرسة مؤقتة مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة الحديدة الغربية التي مزقتها الحرب، في 12 سبتمبر 2022. تقدر وكالة الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني طفل قد تسربوا من المدارس اليمنية، وهي زيادة ما يقرب من نصف مليون منذ عام 2015. يشهد اليمن صراعًا منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المحاصرة في العام التالي.