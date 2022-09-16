https://sputnikarabic.ae/20220916/أردوغان-يعلن-أنه-على-استعداد-للقاء-الأسد-1067806965.html
أردوغان يعلن أنه على استعداد للقاء الأسد
أردوغان يعلن أنه على استعداد للقاء الأسد
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكون على استعداد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون إذا حضر الرئيس السوري إلى سمرقند،... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T06:15+0000
2022-09-16T06:15+0000
2022-09-16T06:28+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت الصحيفة عنه: "أود أن يأتي الأسد إلى أوزبكستان، سألتقي به، لكنه لا يستطيع أن يأتي. ستنقسم سوريا بسببه وبسبب سلوكه. لقد حارب المعارضة لحماية سلطته".وأضاف: "من المؤسف أنه لن يتمكن من القدوم إلى أوزبكستان. سألتقي به وأقول هذه الأشياء له شخصيًا".وكان قد أشار تقرير إعلامي إيراني نقلا عن مصادر في وقت سابق إلى أن الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/أيلول في أوزبكستان.وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "Tasnim" الإيرانية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الرئيس التركي للمشاركة في اجتماع المنظمة المقرر في أوزبكستان، كما طلب من الرئيس السوري المشاركة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الرئيس بشار, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الرئيس بشار, رجب طيب أردوغان
أردوغان يعلن أنه على استعداد للقاء الأسد
06:15 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكون على استعداد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون إذا حضر الرئيس السوري إلى سمرقند، حسبما ذكرت صحيفة "حريت".
ونقلت الصحيفة عنه: "أود أن يأتي الأسد إلى أوزبكستان
، سألتقي به، لكنه لا يستطيع أن يأتي. ستنقسم سوريا بسببه وبسبب سلوكه. لقد حارب المعارضة لحماية سلطته".
وأضاف: "من المؤسف أنه لن يتمكن من القدوم إلى أوزبكستان. سألتقي به وأقول هذه الأشياء له شخصيًا".
وكان قد أشار تقرير إعلامي إيراني نقلا عن مصادر في وقت سابق إلى أن الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان قد يجتمعان
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/أيلول في أوزبكستان.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة
"Tasnim" الإيرانية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الرئيس التركي للمشاركة في اجتماع المنظمة المقرر في أوزبكستان، كما طلب من الرئيس السوري المشاركة.