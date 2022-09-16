https://sputnikarabic.ae/20220916/أوليانوف-بيان-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-المعادي-لروسيا-ليس-له-أي-تأثير-عملي-1067836924.html
أوليانوف: بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعادي لروسيا ليس له أي تأثير عملي
أوليانوف: بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعادي لروسيا ليس له أي تأثير عملي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن بيان الوكالة المعادي لروسيا حول محطة زابوروجيه النووية، ليس له أي تأثير عملي،... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T14:51+0000
2022-09-16T14:51+0000
2022-09-16T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
وكالة الطاقة الذرية
بيان
أخبار أوكرانيا
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فيينا– سبوتنيك. وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا البيان ليس له أي تأثير عملي، وله طابع سياسي ودعائي. وبسبب أنه يحوي على أخطاء بالوقائع وتحريفات، فإن قيمته تصل إلى الصفر، أو حتى إلى القيمة السلبية".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تبنت اليوم الخميس، قرارا يدعو روسيا لسحب قواتها من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين.وأوضحت الوكالة، أن نص القرار يدعو روسيا إلى "وقف كل أعمالها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا".يذكر أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قام بزيارة محطة زابوروجيه للطاقة النوية، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، لإجراء أول تقييم للسلامة في المحطة، منذ 16 عامًا، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، مما يهدد بوقوع كارثة نووية.وفي التاسع من شهر سبتمبر، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك على خلفية القصف الذي تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220915/موسكو-قرار-محافظي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-يذكر-تعرض-محطة-زابوروجيه-للقصف-الممنهج-1067797793.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وكالة الطاقة الذرية, بيان, أخبار أوكرانيا
روسيا, وكالة الطاقة الذرية, بيان, أخبار أوكرانيا
أوليانوف: بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعادي لروسيا ليس له أي تأثير عملي
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن بيان الوكالة المعادي لروسيا حول محطة زابوروجيه النووية، ليس له أي تأثير عملي، مشيرا إلى أن البيان يحمل طابعا سياسيا وترويجيا.
فيينا– سبوتنيك. وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا البيان ليس له أي تأثير عملي، وله طابع سياسي ودعائي. وبسبب أنه يحوي على أخطاء بالوقائع وتحريفات، فإن قيمته تصل إلى الصفر، أو حتى إلى القيمة السلبية".
وأشار أوليانوف إلى أن الوكالة لم تتمكن من ذكر أي أمثلة على أي عمل عدواني من طرف روسيا في المحطة، مضيفاً أنه خلال انعقاد مجلس إدارة الوكالة طلب من جميع من أعلن عن قيام روسيا بأعمال عدوانية في المحطة بتقديم مثال على ذلك، لكنه لم يتلق جواباً فعلياً.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تبنت اليوم الخميس، قرارا يدعو روسيا لسحب قواتها من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين.
وأوضحت الوكالة، أن نص القرار يدعو روسيا
إلى "وقف كل أعمالها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا".
يذكر أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قام بزيارة محطة زابوروجيه للطاقة النوية، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، لإجراء أول تقييم للسلامة في المحطة، منذ 16 عامًا، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، مما يهدد بوقوع كارثة نووية.
وفي التاسع من شهر سبتمبر، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك على خلفية القصف الذي تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.