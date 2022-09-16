https://sputnikarabic.ae/20220916/إجلاء-أكثر-من-18ألف-شخص-من-المناطق-السكنية-القرغيزية-المتاخمة-لطاجيكستان--1067835578.html

إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق السكنية القرغيزية المتاخمة لطاجيكستان

إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق السكنية القرغيزية المتاخمة لطاجيكستان

تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق السكنية القرغيزية المتاخمة لطاجيكستان من منطقة الاشتباكات العسكرية على حدود الدولتين. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T13:56+0000

2022-09-16T13:56+0000

2022-09-16T14:11+0000

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وقال مكتب الهلال الأحمر في قيرغيزستان، في بيان اليوم الجمعة، "وفقا للمعلومات الصادرة عن فرع باتكين (منطقة باتكين في قيرغيزستان) للهلال الأحمر، فقد تم إجلاء اليوم 18.5 ألف شخص".في غضون ذلك، أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة بجمهورية طاجيكستان اليوم الجمعة، بأن مواطنين من قيرغيزستان قتلا وأصيب 55 خلال الصراع على الحدود مع طاجيكستان.وقال ممثل الخدمة الصحفية للوزارة إن "اثنين من قرغيزستان قتلا خلال الصراع على الحدود وأصيب 55".وبحسبه فإن معظم الضحايا أصيبوا بشظايا وأعيرة نارية.وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان صباح اليوم الجمعة، وسط اتهامات متبادلة للجانبين ببدء القصف. وبحسب الجانب الطاجيكستاني، قتل أحد حرس الحدود الطاجيكيين وأصيب ثلاثة بجروح خلال قصف من إقليم قيرغيزستان .

https://sputnikarabic.ae/20220916/قرغيزيا-وطاجيكستان-توافقان-على-وقف-إطلاق-النار-في-المناطق-الحدودية-1067821233.html

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