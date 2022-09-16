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https://sputnikarabic.ae/20220916/إصابة-أربعة-جنود-قرغيز-في-اشتباكات-على-الحدود-مع-طاجيكستان--1067806139.html
إصابة 4 جنود من قرغيزستان في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان
إصابة 4 جنود من قرغيزستان في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان
قالت إدارة منطقة باتكن القرغيزستانية، صباح اليوم الجمعة، إن أربعة جنود قرغيزستانيين أصيبوا بجروح في اشتباكات مسلحة على الحدود مع طاجيكستان. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T04:32+0000
2022-09-16T04:59+0000
أخبار طاجيكستان
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بيشكيك - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الإدارة: "وفقا للمعلومات الأولية، أصيب أربعة جنود".ووفقا للمكتب الصحفي لحرس الحدود التابع للجنة الحكومية القرغيزية الوطنية، هاجم الجانب الطاجيكستاني المواقع القرغيزستانية على طول الحدود بين البلدين، صباح يوم الجمعة.يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.
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أخبار طاجيكستان
أخبار طاجيكستان

إصابة 4 جنود من قرغيزستان في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان

04:32 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 04:59 GMT 16.09.2022)
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مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قالت إدارة منطقة باتكن القرغيزستانية، صباح اليوم الجمعة، إن أربعة جنود قرغيزستانيين أصيبوا بجروح في اشتباكات مسلحة على الحدود مع طاجيكستان.
بيشكيك - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الإدارة: "وفقا للمعلومات الأولية، أصيب أربعة جنود".
ووفقا للمكتب الصحفي لحرس الحدود التابع للجنة الحكومية القرغيزية الوطنية، هاجم الجانب الطاجيكستاني المواقع القرغيزستانية على طول الحدود بين البلدين، صباح يوم الجمعة.
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.
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