https://sputnikarabic.ae/20220916/إعلام-إسرائيل-تستعد-لربط-حقل-كاريش-للغاز-بشبكة-الأنابيب-1067831539.html

إعلام: إسرائيل تستعد لربط حقل "كاريش" للغاز بشبكة الأنابيب

إعلام: إسرائيل تستعد لربط حقل "كاريش" للغاز بشبكة الأنابيب

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، باستعداد السلطات الإسرائيلية لربط حقل "كاريش" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بشبكة الأنابيب. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T12:27+0000

2022-09-16T12:27+0000

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لبنان

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستبدأ الاستعدادات لربط حقل الغاز الطبيعي "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل الحقل وإنتاج الغاز الطبيعي.وأكدت الصحيفة أن إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن مثل هذه الخطوة يأتي في ظل غياب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وإن كانت هناك مؤشرات على تقدم في المفاوضات الجارية بينهما، عبر وسيط أمريكي، عاموس هوكشتاين.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن السلطات الإسرائيلية تريد إجراء اختبارات تتعلق بتدفق وضخ الغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من الشواطئ الواقعة شمالي البلاد إلى الحفارة في حقل "كاريش" للغاز، الواقع في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل في البحر المتوسط، من أجل اختبار منظومة وشبكة الأنابيب.ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في حقل قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا.

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