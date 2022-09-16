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https://sputnikarabic.ae/20220916/إعلام-ارتفاع-واردات-الكويت-12-والصين-تتصدر-قائمة--المصدرين-1067807459.html
إعلام: ارتفاع واردات الكويت 12%... والصين تتصدر قائمة المصدرين
إعلام: ارتفاع واردات الكويت 12%... والصين تتصدر قائمة المصدرين
أظهرت إحصاءات نشرتها وسائل إعلام كويتية أن واردات الكويت قد ارتفعت بما يقارب الـ12% عن نظيرتها في العام 2020. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T06:54+0000
2022-09-16T06:54+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فقد شهدت الواردات الكويتية ارتفاعا بنسبة 12%، لتصل إلى قرابة 9.6 مليارات دينار في نهاية 2021، وذلك بعد أن كانت قيمتها 8.5 مليارات دينار في 2020.وعلى مستوى الدول المصدرة للكويت، جاءت الصين في المركز الأول بما يساوي 1.7 مليار دينار، ثم الإمارات بما يقارب الـ 1.1 مليار دينار.وفي المركز الثالث، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقرابة 768 مليون دينار، وبعدها جاءت اليابان في المركز الرابع بـ553 مليون دينار، ثم المملكة العربية السعودية خامسة بـ 511 مليون دينار. ثم الهند وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا في المراكز من السادس إلى العاشر على التوالي بقيمة نقدية مختلفة.ولفت الإحصاء إلى أن "السلع الاستهلاكية جاءت في صدارة السلع التي جرى استيرادها خلال العام الفائت، إذ استحوذت على نحو %47 من إجمالي الواردات في الكويت، بينما حلت السلع الوسيطة في المركز الثاني بقيمة واردات بلغت 3.5 مليارات دينار، ثم سلع الإنتاج الأولية بقيمة 1.3 مليار دينار".
https://sputnikarabic.ae/20200218/الكويت-تحظر-استيراد-منتجات-من-السعودية-1044585323.html
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أخبار الكويت اليوم
أخبار الكويت اليوم

إعلام: ارتفاع واردات الكويت 12%... والصين تتصدر قائمة المصدرين

06:54 GMT 16.09.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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أظهرت إحصاءات نشرتها وسائل إعلام كويتية أن واردات الكويت قد ارتفعت بما يقارب الـ12% عن نظيرتها في العام 2020.
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فقد شهدت الواردات الكويتية ارتفاعا بنسبة 12%، لتصل إلى قرابة 9.6 مليارات دينار في نهاية 2021، وذلك بعد أن كانت قيمتها 8.5 مليارات دينار في 2020.
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18 فبراير 2020, 12:45 GMT
وعلى مستوى الدول المصدرة للكويت، جاءت الصين في المركز الأول بما يساوي 1.7 مليار دينار، ثم الإمارات بما يقارب الـ 1.1 مليار دينار.
وفي المركز الثالث، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقرابة 768 مليون دينار، وبعدها جاءت اليابان في المركز الرابع بـ553 مليون دينار، ثم المملكة العربية السعودية خامسة بـ 511 مليون دينار. ثم الهند وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا في المراكز من السادس إلى العاشر على التوالي بقيمة نقدية مختلفة.

وبالنسبة للسلع التي يتم استيرادها بتلك المبالغ، تصدرت السيارات القائمة بما يقارب الـ 888 مليون دينار (وهو ما يوازي قرابة الـ 3 مليارات دولار).

ولفت الإحصاء إلى أن "السلع الاستهلاكية جاءت في صدارة السلع التي جرى استيرادها خلال العام الفائت، إذ استحوذت على نحو %47 من إجمالي الواردات في الكويت، بينما حلت السلع الوسيطة في المركز الثاني بقيمة واردات بلغت 3.5 مليارات دينار، ثم سلع الإنتاج الأولية بقيمة 1.3 مليار دينار".
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