https://sputnikarabic.ae/20220916/إعلام-دلائل-على-رغبة-مجموعة-تجارية-سويدية-بالبقاء-في-روسيا-1067810134.html

إعلام: دلائل على رغبة مجموعة تجارية سويدية بالبقاء في روسيا

إعلام: دلائل على رغبة مجموعة تجارية سويدية بالبقاء في روسيا

قدمت تقارير إعلامية دلائل على رغبة مجموعة "إتش آند إم" بالبقاء في السوق الروسية أطول فترة ممكنة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T07:53+0000

2022-09-16T07:53+0000

2022-09-16T07:53+0000

أخبار روسيا اليوم

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وبحسب موقع "نيوز أنرولد"، فقد بدأت شركة التجزئة السويدية للملابس إتش آند إم، (Hennes & Mauritz (H&M)) في استيراد مجموعة جديدة من كازاخستان إلى المتاجر الروسية حيث تسعى الشركة للبقاء في السوق الروسية "لأطول فترة ممكنة".ونقل عن مصدر مقرب من قيادة المجموعة أنها تسعى للبقاء في السوق الروسية لأطول فترة ممكنة، لذلك نظمت واردات البضائع إلى المتاجر الروسية من كازاخستان.كما ذكر التقرير أن الشركة وظفت موظفين إضافيين في المستودعات لأن الموظفين بدوام كامل غير قادرين على التعامل مع حجم عمليات التسليم، مشيرة إلى أن المجموعة الجديدة لم تعرض بعد في المتاجر ويتم إعدادها للبيع فقط.وفي يوليو/ تموز، أعلنت إتش آند إم عن بيع أعمالها في روسيا، بما في ذلك مخزون بقيمة 210 مليون دولار، وكان من المقرر أن تبيع المجموعة نحو 170 متجرًا في 65 مدينة روسية والمنتجات المتبقية من مخزون 30 أسبوعًا.

https://sputnikarabic.ae/20220809/الدوما-776-من-الشركات-الأجنبية-لم-تغادر-روسيا-بعد-العقوبات-1066182304.html

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