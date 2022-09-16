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https://sputnikarabic.ae/20220916/إعلام-دلائل-على-رغبة-مجموعة-تجارية-سويدية-بالبقاء-في-روسيا-1067810134.html
إعلام: دلائل على رغبة مجموعة تجارية سويدية بالبقاء في روسيا
إعلام: دلائل على رغبة مجموعة تجارية سويدية بالبقاء في روسيا
قدمت تقارير إعلامية دلائل على رغبة مجموعة "إتش آند إم" بالبقاء في السوق الروسية أطول فترة ممكنة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:53+0000
2022-09-16T07:53+0000
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وبحسب موقع "نيوز أنرولد"، فقد بدأت شركة التجزئة السويدية للملابس إتش آند إم، (Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M)) في استيراد مجموعة جديدة من كازاخستان إلى المتاجر الروسية حيث تسعى الشركة للبقاء في السوق الروسية "لأطول فترة ممكنة".ونقل عن مصدر مقرب من قيادة المجموعة أنها تسعى للبقاء في السوق الروسية لأطول فترة ممكنة، لذلك نظمت واردات البضائع إلى المتاجر الروسية من كازاخستان.كما ذكر التقرير أن الشركة وظفت موظفين إضافيين في المستودعات لأن الموظفين بدوام كامل غير قادرين على التعامل مع حجم عمليات التسليم، مشيرة إلى أن المجموعة الجديدة لم تعرض بعد في المتاجر ويتم إعدادها للبيع فقط.وفي يوليو/ تموز، أعلنت إتش آند إم عن بيع أعمالها في روسيا، بما في ذلك مخزون بقيمة 210 مليون دولار، وكان من المقرر أن تبيع المجموعة نحو 170 متجرًا في 65 مدينة روسية والمنتجات المتبقية من مخزون 30 أسبوعًا.
https://sputnikarabic.ae/20220809/الدوما-776-من-الشركات-الأجنبية-لم-تغادر-روسيا-بعد-العقوبات-1066182304.html
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أخبار روسيا اليوم, سويسرا
أخبار روسيا اليوم, سويسرا

إعلام: دلائل على رغبة مجموعة تجارية سويدية بالبقاء في روسيا

07:53 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / Yuri Kadobnovأشخاص يتنزهون على "الجسر المعلق" (بورياشي) بالقرب من الكرملين وسط مدينة موسكو، روسيا 17 مايو 2021
أشخاص يتنزهون على الجسر المعلق (بورياشي) بالقرب من الكرملين وسط مدينة موسكو، روسيا 17 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Yuri Kadobnov
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قدمت تقارير إعلامية دلائل على رغبة مجموعة "إتش آند إم" بالبقاء في السوق الروسية أطول فترة ممكنة.
وبحسب موقع "نيوز أنرولد"، فقد بدأت شركة التجزئة السويدية للملابس إتش آند إم، (Hennes & Mauritz (H&M)) في استيراد مجموعة جديدة من كازاخستان إلى المتاجر الروسية حيث تسعى الشركة للبقاء في السوق الروسية "لأطول فترة ممكنة".
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ونقل عن مصدر مقرب من قيادة المجموعة أنها تسعى للبقاء في السوق الروسية لأطول فترة ممكنة، لذلك نظمت واردات البضائع إلى المتاجر الروسية من كازاخستان.
كما ذكر التقرير أن الشركة وظفت موظفين إضافيين في المستودعات لأن الموظفين بدوام كامل غير قادرين على التعامل مع حجم عمليات التسليم، مشيرة إلى أن المجموعة الجديدة لم تعرض بعد في المتاجر ويتم إعدادها للبيع فقط.

في غضون ذلك، قالت الخدمة الصحفية للشركة إن متاجر إنش آند إم في روسيا تبيع البضائع المخزنة قبل توقفها التام عن العمل في البلاد.

وفي يوليو/ تموز، أعلنت إتش آند إم عن بيع أعمالها في روسيا، بما في ذلك مخزون بقيمة 210 مليون دولار، وكان من المقرر أن تبيع المجموعة نحو 170 متجرًا في 65 مدينة روسية والمنتجات المتبقية من مخزون 30 أسبوعًا.
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