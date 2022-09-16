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https://sputnikarabic.ae/20220916/إعلام-مقتل-7-أشخاص-وفقدان-3-جراء-هطول-الأمطار-الغزيرة-على-وسط-إيطاليا-1067817913.html
إعلام: مقتل 7 أشخاص وفقدان 3 جراء هطول الأمطار الغزيرة على وسط إيطاليا
إعلام: مقتل 7 أشخاص وفقدان 3 جراء هطول الأمطار الغزيرة على وسط إيطاليا
لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين، وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة على وسط إيطاليا. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:02+0000
2022-09-16T09:02+0000
إيطاليا
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ووفقا لـ "سكاي تي جي"، وهي القناة الثانية في التلفزيون الإيطالي، فقد لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد 3 آخرون نتيجة هطول أمطار غزيرة في منطقة ماركي الإيطالية.وقالت القناة الإيطالية إن هطول أمطار غزيرة مستمرة في جميع أنحاء المنطقة منذ مساء الخميس.وقال ممثل إدارة الحماية المدنية الإيطالية: "ما يصل إلى 420 ملم من الأمطار (16.5 بوصة) سقطت في ساعتين أو ثلاث ساعات".وفيما تحسنت الأحوال الجوية في المنطقة حاليًا، فإن فابريزيو كورسيو، رئيس الحماية المدنية، قد وصل إلى مكان الحادث، حيث يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين، بمن فيهم طفل جُرف بعيدًا عن والدته عندما تمكنوا من مغادرة السيارة.وبينما حثت السلطات السكان المحليين على البقاء في منازلهم، فإن هناك تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي الليلي في المنطقة المتضررة.
https://sputnikarabic.ae/20181104/ارتفاع-قتلى-عواصف-إيطاليا-1036537760.html
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إيطاليا, العالم
إيطاليا, العالم

إعلام: مقتل 7 أشخاص وفقدان 3 جراء هطول الأمطار الغزيرة على وسط إيطاليا

09:02 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / Andrea Pattaroأمطار غزيرة وفيضانات في مدينة البندقية (فينيسيا)، إيطاليا 8 ديسمبر 2020
أمطار غزيرة وفيضانات في مدينة البندقية (فينيسيا)، إيطاليا 8 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Andrea Pattaro
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لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين، وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة على وسط إيطاليا.
ووفقا لـ "سكاي تي جي"، وهي القناة الثانية في التلفزيون الإيطالي، فقد لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد 3 آخرون نتيجة هطول أمطار غزيرة في منطقة ماركي الإيطالية.
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وقالت القناة الإيطالية إن هطول أمطار غزيرة مستمرة في جميع أنحاء المنطقة منذ مساء الخميس.
وقال ممثل إدارة الحماية المدنية الإيطالية: "ما يصل إلى 420 ملم من الأمطار (16.5 بوصة) سقطت في ساعتين أو ثلاث ساعات".

وتحملت مقاطعة أنكونا الواقعة على الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا الجزء الأكبر من الأمطار، والتي تسببت في حدوث فيضانات تحولت إلى سيول من المياه والحطام والوحل، تعثرت فيها السيارات.

وفيما تحسنت الأحوال الجوية في المنطقة حاليًا، فإن فابريزيو كورسيو، رئيس الحماية المدنية، قد وصل إلى مكان الحادث، حيث يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين، بمن فيهم طفل جُرف بعيدًا عن والدته عندما تمكنوا من مغادرة السيارة.
وبينما حثت السلطات السكان المحليين على البقاء في منازلهم، فإن هناك تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي الليلي في المنطقة المتضررة.
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