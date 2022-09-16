عربي
https://sputnikarabic.ae/20220916/إندبندنت-كان-يجب-دعوة-بوتين-لجنازة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067807063.html
"إندبندنت": كان يجب دعوة بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية
"إندبندنت": كان يجب دعوة بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية
أشار تقرير بريطاني أنه كان يجب على سلطات البلاد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية من أجل تحسين العلاقات بين البلدين. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T06:26+0000
2022-09-16T06:26+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067397876_0:0:3213:1808_1920x0_80_0_0_81a883dee9447acdb00649f3e10d0842.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "إندبندنت"، فإن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، أضاعت فرصة لإقامة قناة اتصال مع موسكو في المستقبل.وأشارت الكاتبة إلى أن بوتين كان من أوائل قادة العالم الذين قدموا تعازيهم بوفاة الملكة، قائلة:"من أين أتت ( التعزية)؟ ليس من إيمانويل ماكرون، الذي وصلت رسالة تعزية أنيقة وبليغة في اليوم التالي. ليس من جو بايدن - على الرغم من أن رسالة رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى كانت أيضا من بين الأوائل. ليس من دول الكومنولث".توفيت إليزابيث الثانية، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر/أيلول، عن عمر يناهز 97 عامًا. وبعد يومين، اعتلى العرش ابنها البالغ من العمر 73 عاما، وأصبح الملك تشارلز الثالث. وستقام جنازة الملكة يوم 19 سبتمبر.
https://sputnikarabic.ae/20220908/بوتين-معزيا-في-وفاة-الملكة-إليزابيث-كانت-محبوبة-من-أمتها-ويكن-لها-العالم-كل-الاحترام-1067496246.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067397876_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_cd6d917824589d75a04ccded41a6ead9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا
بريطانيا

"إندبندنت": كان يجب دعوة بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية

06:26 GMT 16.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير بريطاني أنه كان يجب على سلطات البلاد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "إندبندنت"، فإن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، أضاعت فرصة لإقامة قناة اتصال مع موسكو في المستقبل.

وقالت ماري ديجفسكي، كاتبة المقال، أنه لطالما وفّرت الجنازات الرسمية فرصا لاجتماعات تمهيدية وبدايات جديدة، وفي هذه الحالة كانت كمظهر من مظاهر الإدانة العالمية لروسيا، وهذا يؤدي فقط إلى تفاقم الخلافات بدلا من حلها.

وأشارت الكاتبة إلى أن بوتين كان من أوائل قادة العالم الذين قدموا تعازيهم بوفاة الملكة، قائلة:
"من أين أتت ( التعزية)؟ ليس من إيمانويل ماكرون، الذي وصلت رسالة تعزية أنيقة وبليغة في اليوم التالي. ليس من جو بايدن - على الرغم من أن رسالة رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى كانت أيضا من بين الأوائل. ليس من دول الكومنولث".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
بوتين معزيا في وفاة الملكة إليزابيث: كانت محبوبة من أمتها ويكن لها العالم كل الاحترام
8 سبتمبر, 19:52 GMT
توفيت إليزابيث الثانية، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر/أيلول، عن عمر يناهز 97 عامًا. وبعد يومين، اعتلى العرش ابنها البالغ من العمر 73 عاما، وأصبح الملك تشارلز الثالث. وستقام جنازة الملكة يوم 19 سبتمبر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:39 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала