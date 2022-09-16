https://sputnikarabic.ae/20220916/إندبندنت-كان-يجب-دعوة-بوتين-لجنازة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067807063.html
"إندبندنت": كان يجب دعوة بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية
"إندبندنت": كان يجب دعوة بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية
أشار تقرير بريطاني أنه كان يجب على سلطات البلاد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية من أجل تحسين العلاقات بين البلدين. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T06:26+0000
2022-09-16T06:26+0000
2022-09-16T06:26+0000
بريطانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "إندبندنت"، فإن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، أضاعت فرصة لإقامة قناة اتصال مع موسكو في المستقبل.وأشارت الكاتبة إلى أن بوتين كان من أوائل قادة العالم الذين قدموا تعازيهم بوفاة الملكة، قائلة:"من أين أتت ( التعزية)؟ ليس من إيمانويل ماكرون، الذي وصلت رسالة تعزية أنيقة وبليغة في اليوم التالي. ليس من جو بايدن - على الرغم من أن رسالة رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى كانت أيضا من بين الأوائل. ليس من دول الكومنولث".توفيت إليزابيث الثانية، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر/أيلول، عن عمر يناهز 97 عامًا. وبعد يومين، اعتلى العرش ابنها البالغ من العمر 73 عاما، وأصبح الملك تشارلز الثالث. وستقام جنازة الملكة يوم 19 سبتمبر.
https://sputnikarabic.ae/20220908/بوتين-معزيا-في-وفاة-الملكة-إليزابيث-كانت-محبوبة-من-أمتها-ويكن-لها-العالم-كل-الاحترام-1067496246.html
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بريطانيا
"إندبندنت": كان يجب دعوة بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية
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أشار تقرير بريطاني أنه كان يجب على سلطات البلاد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنازة الملكة إليزابيث الثانية من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"إندبندنت"، فإن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، أضاعت فرصة لإقامة قناة اتصال مع موسكو في المستقبل.
وقالت ماري ديجفسكي، كاتبة المقال، أنه لطالما وفّرت الجنازات الرسمية فرصا لاجتماعات تمهيدية وبدايات جديدة، وفي هذه الحالة كانت كمظهر من مظاهر الإدانة العالمية لروسيا، وهذا يؤدي فقط إلى تفاقم الخلافات بدلا من حلها.
وأشارت الكاتبة إلى أن بوتين كان من أوائل قادة العالم الذين قدموا تعازيهم بوفاة الملكة، قائلة:
"من أين أتت ( التعزية)؟ ليس من إيمانويل ماكرون، الذي وصلت رسالة تعزية أنيقة وبليغة في اليوم التالي. ليس من جو بايدن - على الرغم من أن رسالة رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى كانت أيضا من بين الأوائل. ليس من دول الكومنولث".
توفيت إليزابيث الثانية، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر/أيلول، عن عمر يناهز 97 عامًا. وبعد يومين، اعتلى العرش ابنها البالغ من العمر 73 عاما، وأصبح الملك تشارلز الثالث. وستقام جنازة الملكة يوم 19 سبتمبر.