https://sputnikarabic.ae/20220916/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-قدرة-نتنياهو-على-تشكيل-حكومة-جديدة-1067810548.html
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، قدرة بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الحالي في البلاد، على تشكيل حكومة جديدة في تل أبيب. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:57+0000
2022-09-16T07:57+0000
2022-09-16T07:57+0000
بنيامين نتنياهو
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وذكرت القناة الـ 14 العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه في أحدث استطلاع رأي، بدا بإمكان الكتلة اليمينية في الكنيست وحزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو، القدرة على تشكيل حكومة إسرائيلية، بـ 61 مقعدا في الكنيست.وأكدت القناة على صفحتها الرسمية على "تويتر" أنه بإمكان نتنياهو الحصول على 34 مقعدا لحزبه "الليكود"، مقابل 22 لحزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" والذي يتولى رئاسته رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لابيد، مقابل 12 لحزب وزير الدفاع، بين غانتس.وحصل حزب الصهيونية الدينية على 11 مقعدا، وجاء بعده حزب شاس بـ 11 فقط، فيما حصل حزب يهوديت هتوراه على 7 مقاعد، يليها حزب يسرائيل بيتنو بزعامة أفيغدور ليبرمان بـ 6 مقاعد.فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 5 مقاعد في استطلاع الرأي الإسرائيلي الأخير، ومعها حزب ميرتس بـ 5 أيضا، فيما يأتي حزب العمل معهم أيضا بـ 5 مقاعد، وبعدها القائمة العربية بقيادة منصور عباس بـ 4 مقاعد.وبتلك النتائج، يمكن لنتنياهو أو كتلة اليمين بزعامته الحصول على 61 مقعدا، ما يمنحه عامل تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار العالم الآن
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة
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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، قدرة بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الحالي في البلاد، على تشكيل حكومة جديدة في تل أبيب.
وذكرت القناة الـ 14 العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه في أحدث استطلاع رأي، بدا بإمكان الكتلة اليمينية في الكنيست وحزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو، القدرة على تشكيل حكومة إسرائيلية
، بـ 61 مقعدا في الكنيست.
وأكدت القناة على صفحتها الرسمية على "تويتر" أنه بإمكان نتنياهو الحصول على 34 مقعدا لحزبه "الليكود"، مقابل 22 لحزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" والذي يتولى رئاسته رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لابيد، مقابل 12 لحزب وزير الدفاع، بين غانتس.
وحصل حزب الصهيونية الدينية على 11 مقعدا، وجاء بعده حزب شاس بـ 11 فقط، فيما حصل حزب يهوديت هتوراه على 7 مقاعد، يليها حزب يسرائيل بيتنو بزعامة أفيغدور ليبرمان بـ 6 مقاعد.
فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 5 مقاعد في استطلاع الرأي الإسرائيلي الأخير
، ومعها حزب ميرتس بـ 5 أيضا، فيما يأتي حزب العمل معهم أيضا بـ 5 مقاعد، وبعدها القائمة العربية بقيادة منصور عباس بـ 4 مقاعد.
وبتلك النتائج، يمكن لنتنياهو أو كتلة اليمين بزعامته الحصول على 61 مقعدا، ما يمنحه عامل تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده.