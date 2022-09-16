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https://sputnikarabic.ae/20220916/اغتيال-مسؤول-مدني-في-مقاطعة-زابوروجيه-من-قبل-نظام-كييف-1067830966.html
اغتيال مسؤول مدني في مقاطعة زابوروجيه من قبل نظام كييف
اغتيال مسؤول مدني في مقاطعة زابوروجيه من قبل نظام كييف
لقي كل من نائب رئيس إدارة مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه للإسكان والخدمات المجتمعية، وزوجته، التي ترأس لجنة الانتخابات الإقليمية للاستفتاء في المدينة... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:16+0000
2022-09-16T12:16+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف لوسائل إعلام روسية: "قتل نائب رئيس إدارة بيرديانسك للإسكان والخدمات المجتمعية أوليغ بويكو وزوجته ليودميلا بويكو التي ترأست لجنة الانتخابات الإقليمية في المدينة بالقرب من مرآب منزلهما".وأكدت إدارة بيرديانسك المعلومات المتعلقة بجريمة القتل عبر قناتها على "تلغرام": "نظام كييف يواصل جرائمه الدموية في الأراضي المحررة، اليوم في 16 سبتمبر/أيلول، تم ارتكاب جريمة قتل مزدوجة في منطقة كولونيا الصغيرة في بيرديانسك، وتجري التحقيقات حول حيثيات الحادث.وعلق رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، عبر قناته على تلغرام على الحادثة: "لقد أصبحنا أكثر ثقة بأننا نفعل كل شيء بشكل صحيح، لن تحصدوا شيئًا سوى غضبنا، محكوم عليكم بالهزيمة (يقصد الأوكران)".
https://sputnikarabic.ae/20220911/القوات-الأوكرانية-تستهدف-الأحياء-السكنية-في-دونيتسك-1067602082.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

اغتيال مسؤول مدني في مقاطعة زابوروجيه من قبل نظام كييف

12:16 GMT 16.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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لقي كل من نائب رئيس إدارة مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه للإسكان والخدمات المجتمعية، وزوجته، التي ترأس لجنة الانتخابات الإقليمية للاستفتاء في المدينة حتفهما، اليوم الجمعة، إثر استهدافهما من قبل نظام كييف.
وأعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف لوسائل إعلام روسية: "قتل نائب رئيس إدارة بيرديانسك للإسكان والخدمات المجتمعية أوليغ بويكو وزوجته ليودميلا بويكو التي ترأست لجنة الانتخابات الإقليمية في المدينة بالقرب من مرآب منزلهما".
وأكدت إدارة بيرديانسك المعلومات المتعلقة بجريمة القتل عبر قناتها على "تلغرام": "نظام كييف يواصل جرائمه الدموية في الأراضي المحررة، اليوم في 16 سبتمبر/أيلول، تم ارتكاب جريمة قتل مزدوجة في منطقة كولونيا الصغيرة في بيرديانسك، وتجري التحقيقات حول حيثيات الحادث.
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
القوات الأوكرانية تستهدف الأحياء السكنية في دونيتسك
11 سبتمبر, 16:21 GMT
وعلق رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، عبر قناته على تلغرام على الحادثة: "لقد أصبحنا أكثر ثقة بأننا نفعل كل شيء بشكل صحيح، لن تحصدوا شيئًا سوى غضبنا، محكوم عليكم بالهزيمة (يقصد الأوكران)".
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