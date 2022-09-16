https://sputnikarabic.ae/20220916/اغتيال-مسؤول-مدني-في-مقاطعة-زابوروجيه-من-قبل-نظام-كييف-1067830966.html
اغتيال مسؤول مدني في مقاطعة زابوروجيه من قبل نظام كييف
اغتيال مسؤول مدني في مقاطعة زابوروجيه من قبل نظام كييف
لقي كل من نائب رئيس إدارة مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه للإسكان والخدمات المجتمعية، وزوجته، التي ترأس لجنة الانتخابات الإقليمية للاستفتاء في المدينة... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:16+0000
2022-09-16T12:16+0000
2022-09-16T12:16+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067771875_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_cd347a56339f714dfe63c994500cd3fd.jpg
وأعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف لوسائل إعلام روسية: "قتل نائب رئيس إدارة بيرديانسك للإسكان والخدمات المجتمعية أوليغ بويكو وزوجته ليودميلا بويكو التي ترأست لجنة الانتخابات الإقليمية في المدينة بالقرب من مرآب منزلهما".وأكدت إدارة بيرديانسك المعلومات المتعلقة بجريمة القتل عبر قناتها على "تلغرام": "نظام كييف يواصل جرائمه الدموية في الأراضي المحررة، اليوم في 16 سبتمبر/أيلول، تم ارتكاب جريمة قتل مزدوجة في منطقة كولونيا الصغيرة في بيرديانسك، وتجري التحقيقات حول حيثيات الحادث.وعلق رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، عبر قناته على تلغرام على الحادثة: "لقد أصبحنا أكثر ثقة بأننا نفعل كل شيء بشكل صحيح، لن تحصدوا شيئًا سوى غضبنا، محكوم عليكم بالهزيمة (يقصد الأوكران)".
https://sputnikarabic.ae/20220911/القوات-الأوكرانية-تستهدف-الأحياء-السكنية-في-دونيتسك-1067602082.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067771875_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_700125a8f00c43bae7d9845f8a27902f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
اغتيال مسؤول مدني في مقاطعة زابوروجيه من قبل نظام كييف
تابعنا عبر
لقي كل من نائب رئيس إدارة مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه للإسكان والخدمات المجتمعية، وزوجته، التي ترأس لجنة الانتخابات الإقليمية للاستفتاء في المدينة حتفهما، اليوم الجمعة، إثر استهدافهما من قبل نظام كييف.
وأعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف لوسائل إعلام روسية: "قتل نائب رئيس إدارة بيرديانسك للإسكان والخدمات المجتمعية أوليغ بويكو وزوجته ليودميلا بويكو التي ترأست لجنة الانتخابات الإقليمية في المدينة بالقرب من مرآب منزلهما".
وأكدت إدارة بيرديانسك المعلومات المتعلقة بجريمة القتل عبر قناتها على "تلغرام": "نظام كييف يواصل جرائمه الدموية في الأراضي المحررة، اليوم في 16 سبتمبر/أيلول، تم ارتكاب جريمة قتل مزدوجة في منطقة كولونيا الصغيرة في بيرديانسك، وتجري التحقيقات حول حيثيات الحادث.
وعلق رئيس الإدارة العسكرية
والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، عبر قناته على تلغرام على الحادثة: "لقد أصبحنا أكثر ثقة بأننا نفعل كل شيء بشكل صحيح، لن تحصدوا شيئًا سوى غضبنا، محكوم عليكم بالهزيمة (يقصد الأوكران)".