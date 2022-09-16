https://sputnikarabic.ae/20220916/الإمارات-تتسلم-البراءة-القنصلية-من-القنصل-الإسرائيلي-1067837519.html

‏الإمارات تتسلم البراءة القنصلية من القنصل الإسرائيلي

‏الإمارات تتسلم البراءة القنصلية من القنصل الإسرائيلي

تسلمت وزارة الخارجية الإماراتية، البراءة القنصلية لقنصل عام إسرائيل في دبي ‏والإمارات الشمالية، ليرون زسلانسكي.‏ 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T14:48+0000

2022-09-16T14:48+0000

2022-09-16T14:48+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046902177_0:289:2778:1852_1920x0_80_0_0_8b97e45fa32f855d4e925f504e6d14fb.jpg

رحب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم بزسلانسكي في مقر مكتب الوزارة في دبي، بمناسبة تعيينها، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأشاد الشيخ مكتوم بن بطي بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تربط الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020 وقعت إسرائيل، في واشنطن وبرعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقات في مجالات بينها الطيران والسياحة والتجارة والرياضة.

https://sputnikarabic.ae/20220916/نتنياهو-بعد-لقائه-مع-عبد-الله-بن-زايد-اتفاقات-أبراهام-بدلت-وجه-الشرق-الأوسط-بأكمله-1067833144.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, العالم العربي