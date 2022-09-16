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https://sputnikarabic.ae/20220916/الإمارات-تتسلم-البراءة-القنصلية-من-القنصل-الإسرائيلي-1067837519.html
‏الإمارات تتسلم البراءة القنصلية من القنصل الإسرائيلي
‏الإمارات تتسلم البراءة القنصلية من القنصل الإسرائيلي
تسلمت وزارة الخارجية الإماراتية، البراءة القنصلية لقنصل عام إسرائيل في دبي ‏والإمارات الشمالية، ليرون زسلانسكي.‏ 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T14:48+0000
2022-09-16T14:48+0000
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رحب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم بزسلانسكي في مقر مكتب الوزارة في دبي، بمناسبة تعيينها، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأشاد الشيخ مكتوم بن بطي بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تربط الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020 وقعت إسرائيل، في واشنطن وبرعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقات في مجالات بينها الطيران والسياحة والتجارة والرياضة.
https://sputnikarabic.ae/20220916/نتنياهو-بعد-لقائه-مع-عبد-الله-بن-زايد-اتفاقات-أبراهام-بدلت-وجه-الشرق-الأوسط-بأكمله-1067833144.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, العالم العربي

‏الإمارات تتسلم البراءة القنصلية من القنصل الإسرائيلي

14:48 GMT 16.09.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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تسلمت وزارة الخارجية الإماراتية، البراءة القنصلية لقنصل عام إسرائيل في دبي ‏والإمارات الشمالية، ليرون زسلانسكي.‏
رحب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم بزسلانسكي في مقر مكتب الوزارة في دبي، بمناسبة تعيينها، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأشاد الشيخ مكتوم بن بطي بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تربط الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
نتنياهو بعد لقائه مع عبد الله بن زايد: "اتفاقات أبراهام" بدلت وجه الشرق الأوسط بأكمله
13:03 GMT
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020 وقعت إسرائيل، في واشنطن وبرعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقات في مجالات بينها الطيران والسياحة والتجارة والرياضة.
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