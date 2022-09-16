https://sputnikarabic.ae/20220916/الإمارات-تطلق-مبادرة-خبز-السبيل-الخيرية-لدعم-الفئات-المتعففة-1067834564.html

الإمارات تطلق مبادرة "خبز السبيل" الخيرية لدعم الفئات المتعففة

الإمارات تطلق مبادرة "خبز السبيل" الخيرية لدعم الفئات المتعففة

أطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة باسم "خبز السبيل" لمساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T13:27+0000

2022-09-16T13:27+0000

2022-09-16T13:27+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، أن الهدف من المبادرة المبتكرة هو توفير الخبز الطازج للمحتاجين، مجانا في مختلف أوقات اليوم في عدة منافذ معتمدة، من خلال آلات ذكية مبرمجة مسبقا، تقوم بتحضير الخبز وتوفره ضمن نموذج حديث ومستدام للعمل الخيري.ويحقق المشروع رؤية محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والتي دعا إليها أثناء جائحة كورونا، حينما شدد على أنه "لن يمرض أحد. ولن يحتاج أحد. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات، من دون أن يهتم به الجميع".وأكدت الوكالة أن المبادرة الإماراتية توظف بدورها التكنولوجيا لإنتاج الخبز وتوفيره لمن هم بحاجة إليه، عبر أجهزة مبتكرة ذكية توفر الخبز حسب الطلب، ليحصل عليه الفرد مباشرة من الجهاز في خطوات سريعة، حيث تقوم المبادرة "خبز السبيل" في دبي بالتنسيق مع مؤسسة "أسواق" بهدف توفير منافذ توزيع الخبز في عدد من فروعها.وتساعد المبادرة الإماراتية على تمكين الأسر المتعففة والفئة العاملة من تأمين حاجتها من الخبز، فضلا عن تمكّن المتبرعين من المساهمة في المبادرة الخيرية، مباشرة، من خلال جهاز إنتاج الخبز في مكان تواجده.

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