https://sputnikarabic.ae/20220916/البيت-الأبيض-موسكو-لم-ترد-على-عرض-واشنطن-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-والمفاوضات-جارية-1067846229.html
البيت الأبيض: موسكو لم ترد على عرض واشنطن بشأن صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات جارية
البيت الأبيض: موسكو لم ترد على عرض واشنطن بشأن صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات جارية
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن أمريكا تحاول التفاوض مع روسيا بشأن إفراج محتمل عن المواطنين الأمريكيين بريتني... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T19:04+0000
2022-09-16T19:04+0000
2022-09-16T19:04+0000
روسيا
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العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية "لم ترد روسيا على هذا العرض، لكن هذا لا يعني أننا خرجنا من المفاوضات أو أننا لا نواصل المحاولة".وتعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، أن بلاده ستواصل العمل لإعادة المواطنين الأمريكيين الاثنين المحتجزين في روسيا، بريتني غراينر، وبول ويلان، إلى الوطن، وذلك بعد قرار محكمة روسية بالحكم على غراينر بالسجن 9 سنوات، بتهمة حيازة المخدرات.ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار محكمة روسية بسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، لإدانتها بتهريب وحيازة المخدرات، بالقرار "غير المقبول"، داعيا إلى الإفراج عنها فورا.وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض إن القرار الروسي "غير مقبول، وأدعو روسيا للإفراج الفوري عنها لتعود إلى زوجتها وأحبائها وأصدقائها وزملائها".وقضت محكمة مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو، على بريتني غراينر، بالسجن 9 سنوات، وبغرامة قدرها مليون روبل (ما يقارب 15 ألف دولار)، بتهمة تهريب وحيازة مواد مخدرة.
https://sputnikarabic.ae/20220804/بلينكن-واشنطن-ستعمل-على-إعادة-لاعبة-كرة-السلة-بريتني-غراينر-المدانة-في-روسيا-إلى-الوطن-1066009580.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: موسكو لم ترد على عرض واشنطن بشأن صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات جارية
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن أمريكا تحاول التفاوض مع روسيا بشأن إفراج محتمل عن المواطنين الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان، لكن موسكو لم ترد على ما يسمى بالعرض الكبير من واشنطن بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى.
واشنطن - سبوتنيك
. وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية "لم ترد روسيا على هذا العرض، لكن هذا لا يعني أننا خرجنا من المفاوضات أو أننا لا نواصل المحاولة".
وتعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، أن بلاده ستواصل العمل لإعادة المواطنين الأمريكيين الاثنين المحتجزين في روسيا، بريتني غراينر، وبول ويلان، إلى الوطن، وذلك بعد قرار محكمة روسية بالحكم على غراينر بالسجن 9 سنوات، بتهمة حيازة المخدرات.
ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار محكمة روسية بسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، لإدانتها بتهريب وحيازة المخدرات، بالقرار "غير المقبول"، داعيا إلى الإفراج عنها فورا.
وقال بايدن في بيان
للبيت الأبيض إن القرار الروسي "غير مقبول، وأدعو روسيا للإفراج الفوري عنها لتعود إلى زوجتها وأحبائها وأصدقائها وزملائها".
وأضاف بايدن: "ستواصل إدارتي العمل بلا كلل أو ملل وتحاول بكل الطرق الممكنة إعادة بريتني وبول ويلان إلى البلاد بأمان في أقرب وقت ممكن".
وقضت محكمة مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو، على بريتني غراينر، بالسجن 9 سنوات، وبغرامة قدرها مليون روبل (ما يقارب 15 ألف دولار)، بتهمة تهريب وحيازة مواد مخدرة.