https://sputnikarabic.ae/20220916/البيت-الأبيض-موسكو-لم-ترد-على-عرض-واشنطن-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-والمفاوضات-جارية-1067846229.html

البيت الأبيض: موسكو لم ترد على عرض واشنطن بشأن صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات جارية

البيت الأبيض: موسكو لم ترد على عرض واشنطن بشأن صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات جارية

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن أمريكا تحاول ‏التفاوض مع روسيا بشأن إفراج محتمل عن المواطنين الأمريكيين بريتني... 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T19:04+0000

2022-09-16T19:04+0000

2022-09-16T19:04+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101776/06/1017760603_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_d1dc063051a3e9438c9967e9368b4cfd.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية "لم ترد روسيا على هذا العرض، لكن هذا لا يعني أننا خرجنا من المفاوضات أو أننا لا نواصل المحاولة".وتعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، أن بلاده ستواصل العمل لإعادة المواطنين ‏الأمريكيين الاثنين المحتجزين في روسيا، بريتني غراينر، وبول ويلان، إلى الوطن، وذلك بعد قرار ‏محكمة روسية بالحكم على غراينر بالسجن 9 سنوات، بتهمة حيازة المخدرات‎.ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار محكمة روسية بسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، لإدانتها بتهريب وحيازة المخدرات، بالقرار "غير المقبول"، داعيا إلى الإفراج عنها فورا.وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض إن القرار الروسي "غير مقبول، وأدعو روسيا للإفراج الفوري عنها لتعود إلى زوجتها وأحبائها وأصدقائها وزملائها".وقضت محكمة مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو، على بريتني غراينر، بالسجن 9 سنوات، وبغرامة قدرها مليون روبل (ما يقارب 15 ألف دولار)، بتهمة تهريب وحيازة مواد مخدرة.

https://sputnikarabic.ae/20220804/بلينكن-واشنطن-ستعمل-على-إعادة-لاعبة-كرة-السلة-بريتني-غراينر-المدانة-في-روسيا-إلى-الوطن-1066009580.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم