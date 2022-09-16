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https://sputnikarabic.ae/20220916/التطبيع-يتجسد-برقصة-يهودية-عربية-على-أرض-الإمارات-فيديو-1067836329.html
التطبيع يتجسد برقصة "يهودية عربية" على أرض الإمارات... فيديو
التطبيع يتجسد برقصة "يهودية عربية" على أرض الإمارات... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو "لرقصة جماعية" تجمع رجالا بالزي العربي وآخرين بالزي اليهودي. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T14:19+0000
2022-09-16T14:19+0000
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قال بعض المستخدمين أن المقطع تم تصويره في حفل زفاف حاخام يهودي في الإمارات، حيث شارك بعض العرب بالرقص معهم في مشهد غير مألوف في الساحة العربية.وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الجمعة في 16 أيلول/ سبتمبر، إن "اتفاقات أبراهام" غيَّرت وجه الشرق الأوسط بأسره.ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أعرب من خلالها عن سعادته بلقاء عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي اليوم.وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي أن الجانبين، الإماراتي والإسرائيلي، يحتفلان في هذه الأيام بمرور عامين كاملين على توقيع اتفاق السلام بينهما "اتفاقات أبراهام"، التي وصفها بـ"التاريخية التي غيرت وجه الشرق الأوسط بأكمله".
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, نادي الفيديو
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, نادي الفيديو

التطبيع يتجسد برقصة "يهودية عربية" على أرض الإمارات... فيديو

14:19 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX اليهود الأرثوذكس
اليهود الأرثوذكس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو "لرقصة جماعية" تجمع رجالا بالزي العربي وآخرين بالزي اليهودي.
قال بعض المستخدمين أن المقطع تم تصويره في حفل زفاف حاخام يهودي في الإمارات، حيث شارك بعض العرب بالرقص معهم في مشهد غير مألوف في الساحة العربية.
وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الجمعة في 16 أيلول/ سبتمبر، إن "اتفاقات أبراهام" غيَّرت وجه الشرق الأوسط بأسره.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أعرب من خلالها عن سعادته بلقاء عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي اليوم.
وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي أن الجانبين، الإماراتي والإسرائيلي، يحتفلان في هذه الأيام بمرور عامين كاملين على توقيع اتفاق السلام بينهما "اتفاقات أبراهام"، التي وصفها بـ"التاريخية التي غيرت وجه الشرق الأوسط بأكمله".
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