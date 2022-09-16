https://sputnikarabic.ae/20220916/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تسمح-لزيلينسكي-بإرسال-رسالة-بالفيديو-قبل-القمة-1067842868.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح لزيلينسكي بإرسال رسالة بالفيديو قبل القمة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح لزيلينسكي بإرسال رسالة بالفيديو قبل القمة
سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإيصال رسالة بالفيديو قبل الاجتماع السنوي رفيع المستوى لقادة العالم. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T17:15+0000
2022-09-16T17:15+0000
2022-09-16T17:15+0000
روسيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة
زيلينسكي
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قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إن موسكو تعارض بث رسالة زيلينسكي بالفيديو. وأشار الدبلوماسي إلى أن قرار السماح للزعيم الأوكراني بتسجيل مثل هذا الإجراء يتعارض مع القواعد التي وضعتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.يذكر أن أوكرانيا طلبت في وقت سابق، الإذن لزيلنسكي بالتحدث، في القمة التي ستعقد في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيشارك في عدد من اللقاءات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف.وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "سيتحدث لافروف خلال المناقشة السياسية العامة، في اجتماع الجمعية العامة نفسها، التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 أيلول/ سبتمبر، وسيشارك في عدد من الاجتماعات الثنائية، والفعاليات متعددة الأطراف".وفقا لها، فإن إعداد جدول الوزير يتم في الوقت الحالي، ومن المقرر إجراء "حوالي عشرين اجتماعا ثنائيا".وأضافت زاخاروفا: "ورد اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع مع الوفد الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20220915/زاخاروفا-لافروف-يلقي-كلمة-أمام-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067772752.html
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روسيا, الجمعية العامة للأمم المتحدة, زيلينسكي
روسيا, الجمعية العامة للأمم المتحدة, زيلينسكي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح لزيلينسكي بإرسال رسالة بالفيديو قبل القمة
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سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإيصال رسالة بالفيديو قبل الاجتماع السنوي رفيع المستوى لقادة العالم.
قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إن موسكو تعارض بث رسالة زيلينسكي بالفيديو. وأشار الدبلوماسي إلى أن قرار السماح للزعيم الأوكراني بتسجيل مثل هذا الإجراء يتعارض مع القواعد التي وضعتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
يذكر أن أوكرانيا طلبت في وقت سابق، الإذن لزيلنسكي بالتحدث، في القمة التي ستعقد في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.
هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيشارك في عدد من اللقاءات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "سيتحدث لافروف خلال المناقشة السياسية العامة، في اجتماع الجمعية العامة نفسها، التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 أيلول/ سبتمبر، وسيشارك في عدد من الاجتماعات الثنائية، والفعاليات متعددة الأطراف".
وفقا لها، فإن إعداد جدول الوزير يتم في الوقت الحالي، ومن المقرر إجراء "حوالي عشرين اجتماعا ثنائيا".
وأضافت زاخاروفا: "ورد اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع مع الوفد الروسي".