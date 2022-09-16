https://sputnikarabic.ae/20220916/الجنيه-الاسترليني-يسجل-أدنى-مستوياته-أمام-الدولار-الأمريكي-منذ-نحو-40-عاما-1067817014.html
الجنيه الاسترليني يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ نحو 40 عاما
الجنيه الاسترليني يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ نحو 40 عاما
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى حد له في ما يقرب من 40 عاما ليصبح أقل من 1.14 دولار. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:47+0000
2022-09-16T08:47+0000
2022-09-16T08:47+0000
اقتصاد
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وابتداءً من الساعة 11:18 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.1368 دولار من 1.1463 دولار، لينخفض إلى أقل من 1.14 دولار في مارس/آذار 1985. وانخفض اليورو مقابل الدولار إلى 0.996 دولار من الإغلاق السابق 0.9999 دولار، وانخفض الدولار مقابل الين إلى 143.41 ين من 143.52 ين. وارتفع مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات ست دول - الشركاء التجاريين للولايات المتحدة) بنسبة 0.35% إلى 110.12 نقطة. وفي وقت سابق، أفاد مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية (ONS) أن مبيعات التجزئة في البلاد في أغسطس/آب، انخفضت بنسبة 1.6% على أساس شهري، بينما توقع المحللون انخفاضا بنسبة 0.7% فقط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الجنيه الاسترليني يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ نحو 40 عاما
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انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى حد له في ما يقرب من 40 عاما ليصبح أقل من 1.14 دولار.
وابتداءً من الساعة 11:18 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.1368 دولار من 1.1463 دولار، لينخفض إلى أقل من 1.14 دولار في مارس/آذار 1985.
وانخفض اليورو مقابل الدولار إلى 0.996 دولار من الإغلاق السابق 0.9999 دولار، وانخفض الدولار مقابل الين إلى 143.41 ين من 143.52 ين.
وارتفع مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات ست دول - الشركاء التجاريين للولايات المتحدة) بنسبة 0.35% إلى 110.12 نقطة.
وفي وقت سابق، أفاد مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية (ONS) أن مبيعات التجزئة في البلاد في أغسطس/آب، انخفضت بنسبة 1.6% على أساس شهري، بينما توقع المحللون انخفاضا بنسبة 0.7% فقط.