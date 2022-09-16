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https://sputnikarabic.ae/20220916/الجيش-الطاجيكي-يبدأ-قصف-مواقع-حرس-الحدود-القيرغيزي-في-عدة-أماكن-في-وقت-واحد-1067805795.html
الجيش الطاجيكي يبدأ قصف مواقع حرس الحدود القيرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد
الجيش الطاجيكي يبدأ قصف مواقع حرس الحدود القيرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد
قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القيرغيزية لوكالة "سبوتنيك يوم الجمعة إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القيرغيزي في عدة أماكن... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T03:04+0000
2022-09-16T03:04+0000
أخبار طاجيكستان
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بيشكيك - سبوتنيك. وقال بيان: "في الساعة 6 صباحا [00:00 بتوقيت جرينتش]، بدأ الجانب الطاجيكي في إطلاق الأسلحة الصغيرة والأسلحة الجماعية على نقاط التفتيش الحدودية في قيرغيزستان ومواقع الجانب القيرغيزي بالقرب من مناطق إيك.قال المتحدث باسم المكتب: "في الساعة 6:30 صباحا، بدأ الطاجيك في إطلاق قذائف الهاون على نقطة تفتيش كوك طاش الحدودية لوحدة حرس الحدود في منطقة باتكين".وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الطاجيكي أطلق النار أيضا على البؤرة الحدودية القيرغيزية سمرقندك.وقال المتحدث إنه حتى الساعة 7:00 صباحا يوم الجمعة، لا يزال الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية متوترا، مضيفا أن وحدات حرس الحدود القيرغيزية المتمركزة هناك في حالة تأهب.وقال المتحدث الرسمي: "تبذل خدمة حرس الحدود كل الجهود لتحقيق الاستقرار في الوضع ومنع تصعيد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20220915/بلينكن-يجدد-التزام-بلاده-بمساعدة-أرمينيا-وأذربيجان-في-حل-القضايا-سلميا-1067805183.html
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أخبار طاجيكستان
أخبار طاجيكستان

الجيش الطاجيكي يبدأ قصف مواقع حرس الحدود القيرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد

03:04 GMT 16.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القيرغيزية لوكالة "سبوتنيك يوم الجمعة إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القيرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.
بيشكيك - سبوتنيك. وقال بيان: "في الساعة 6 صباحا [00:00 بتوقيت جرينتش]، بدأ الجانب الطاجيكي في إطلاق الأسلحة الصغيرة والأسلحة الجماعية على نقاط التفتيش الحدودية في قيرغيزستان ومواقع الجانب القيرغيزي بالقرب من مناطق إيك.
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أمس, 23:16 GMT
قال المتحدث باسم المكتب: "في الساعة 6:30 صباحا، بدأ الطاجيك في إطلاق قذائف الهاون على نقطة تفتيش كوك طاش الحدودية لوحدة حرس الحدود في منطقة باتكين".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الطاجيكي أطلق النار أيضا على البؤرة الحدودية القيرغيزية سمرقندك.
وقال المتحدث إنه حتى الساعة 7:00 صباحا يوم الجمعة، لا يزال الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية متوترا، مضيفا أن وحدات حرس الحدود القيرغيزية المتمركزة هناك في حالة تأهب.
وقال المتحدث الرسمي: "تبذل خدمة حرس الحدود كل الجهود لتحقيق الاستقرار في الوضع ومنع تصعيد الصراع".
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