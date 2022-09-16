https://sputnikarabic.ae/20220916/الجيش-الطاجيكي-يقصف-محيط-مطار-باتكين-في-قرغيزيا-1067817214.html
الجيش الطاجيكي يقصف محيط مطار باتكين في قرغيزيا
الجيش الطاجيكي يقصف محيط مطار باتكين في قرغيزيا
شن الجيش الطاجيكي، اليوم الجمعة، ضربات من راجمات صواريخ في محيط المطار وضواحي المركز الإقليمي لمدينة باتكين في قرغيزيا. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:49+0000
2022-09-16T08:49+0000
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وأفاد متحدث في الخدمة الصحفية للجنة الدولة القرغيزية للأمن القومي لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت المناطق المحيطة بمطار باتكين والعناصر الموجودة على مشارف المدينة لإطلاق صواريخ طاجيكية دمرت منشآت البنية التحتية في المدينة".يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان عقدوا، مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.ولطالما كانت الحدود بين قيرغيزيا وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220916/مقتل-عنصر-من-حرس-الحدود-الطاجيكستاني-وإصابة-ثلاثة-آخرين-بقصف-من-الجانب-القرغيزستاني-1067806259.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان, رصد عسكري
أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان, رصد عسكري
الجيش الطاجيكي يقصف محيط مطار باتكين في قرغيزيا
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شن الجيش الطاجيكي، اليوم الجمعة، ضربات من راجمات صواريخ في محيط المطار وضواحي المركز الإقليمي لمدينة باتكين في قرغيزيا.
وأفاد متحدث في الخدمة الصحفية للجنة الدولة القرغيزية للأمن القومي لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت المناطق المحيطة بمطار باتكين والعناصر الموجودة على مشارف المدينة لإطلاق صواريخ طاجيكية دمرت منشآت البنية التحتية في المدينة".
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان عقدوا، مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
ولطالما كانت الحدود بين قيرغيزيا
وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.