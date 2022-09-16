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https://sputnikarabic.ae/20220916/الجيش-الطاجيكي-يقصف-محيط-مطار-باتكين-في-قرغيزيا-1067817214.html
الجيش الطاجيكي يقصف محيط مطار باتكين في قرغيزيا
الجيش الطاجيكي يقصف محيط مطار باتكين في قرغيزيا
شن الجيش الطاجيكي، اليوم الجمعة، ضربات من راجمات صواريخ في محيط المطار وضواحي المركز الإقليمي لمدينة باتكين في قرغيزيا. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:49+0000
2022-09-16T08:49+0000
أخبار قرغيزستان
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رصد عسكري
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وأفاد متحدث في الخدمة الصحفية للجنة الدولة القرغيزية للأمن القومي لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت المناطق المحيطة بمطار باتكين والعناصر الموجودة على مشارف المدينة لإطلاق صواريخ طاجيكية دمرت منشآت البنية التحتية في المدينة".يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان عقدوا، مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.ولطالما كانت الحدود بين قيرغيزيا وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220916/مقتل-عنصر-من-حرس-الحدود-الطاجيكستاني-وإصابة-ثلاثة-آخرين-بقصف-من-الجانب-القرغيزستاني-1067806259.html
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أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان, رصد عسكري
أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان, رصد عسكري

الجيش الطاجيكي يقصف محيط مطار باتكين في قرغيزيا

08:49 GMT 16.09.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمروحيات "مي-8 أ إم تي شي" (تيرميناتور)، خلال مناورات مكافحة الإرهاب المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الحقل العسكري "خاربمايدون" في طاجيكستان
مروحيات مي-8 أ إم تي شي (تيرميناتور)، خلال مناورات مكافحة الإرهاب المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الحقل العسكري خاربمايدون في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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شن الجيش الطاجيكي، اليوم الجمعة، ضربات من راجمات صواريخ في محيط المطار وضواحي المركز الإقليمي لمدينة باتكين في قرغيزيا.
وأفاد متحدث في الخدمة الصحفية للجنة الدولة القرغيزية للأمن القومي لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت المناطق المحيطة بمطار باتكين والعناصر الموجودة على مشارف المدينة لإطلاق صواريخ طاجيكية دمرت منشآت البنية التحتية في المدينة".
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان عقدوا، مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
مروحيات مي-8 أ إم تي شي (تيرميناتور)، خلال مناورات مكافحة الإرهاب المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الحقل العسكري خاربمايدون في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
مقتل عنصر من حرس الحدود الطاجيكي وإصابة 3 آخرين بقصف من الجانب القرغيزي
04:34 GMT
ولطالما كانت الحدود بين قيرغيزيا وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.
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