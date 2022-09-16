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https://sputnikarabic.ae/20220916/الحكومة-الألمانية-تضع-فروع-شركة-روسنفط-الروسية-لديها-تحت-الوصاية-1067810728.html
الحكومة الألمانية تضع فروع شركة "روسنفط" الروسية لديها تحت "الوصاية"
الحكومة الألمانية تضع فروع شركة "روسنفط" الروسية لديها تحت "الوصاية"
وضعت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، يدها على الشركات التابعة لشركة "روسنفط" الروسية في البلاد، ونقلها إلى سلطة الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:59+0000
2022-09-16T07:59+0000
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وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان إن فروع "روسنفط" في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط وضعت تحت "وصاية" الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو "ضمان مستقبل مصفاة شفيت" شرقي البلاد على الحدود مع بولندا.وتسيطر المجموعة الروسية على هذه المصفاة التي تؤمن إمداد العاصمة برلين ومنطقتها بالمنتجات النفطية.وبوضع يدها على الموقع، سيكون بوسع السلطات الألمانية التحكم بنفسها بإمدادات المصفاة بالنفط المستورد من مورّدين غير روسيا.ويشمل قرار وضع اليد فروع روسنفط ألمانيا و"آر إن ريفاينينغ إند ماركتينغ" التي تملك أسهما في 3 مصاف كبيرة في البلد، شفيت وميرو وبايرن أويل.وكانت مصادر حكومية في ألمانيا قد كشفت، في وقت سابق، أن السلطات الألمانية تريد تأميم الشركات التابعة لـ"روسنفط" و"غازبروم" بسبب احتمال توقف إمدادات الطاقة، ووصف الكرملين حينها تعامل الجانب الألماني في هذه المسألة بأنه غير مقبول.
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روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الحكومة الألمانية تضع فروع شركة "روسنفط" الروسية لديها تحت "الوصاية"

07:59 GMT 16.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalevمكتب شركة "روسنفط" في موسكو
مكتب شركة روسنفط في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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وضعت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، يدها على الشركات التابعة لشركة "روسنفط" الروسية في البلاد، ونقلها إلى سلطة الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان إن فروع "روسنفط" في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط وضعت تحت "وصاية" الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو "ضمان مستقبل مصفاة شفيت" شرقي البلاد على الحدود مع بولندا.
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وتسيطر المجموعة الروسية على هذه المصفاة التي تؤمن إمداد العاصمة برلين ومنطقتها بالمنتجات النفطية.
وبوضع يدها على الموقع، سيكون بوسع السلطات الألمانية التحكم بنفسها بإمدادات المصفاة بالنفط المستورد من مورّدين غير روسيا.
ويشمل قرار وضع اليد فروع روسنفط ألمانيا و"آر إن ريفاينينغ إند ماركتينغ" التي تملك أسهما في 3 مصاف كبيرة في البلد، شفيت وميرو وبايرن أويل.
وكانت مصادر حكومية في ألمانيا قد كشفت، في وقت سابق، أن السلطات الألمانية تريد تأميم الشركات التابعة لـ"روسنفط" و"غازبروم" بسبب احتمال توقف إمدادات الطاقة، ووصف الكرملين حينها تعامل الجانب الألماني في هذه المسألة بأنه غير مقبول.
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