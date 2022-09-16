https://sputnikarabic.ae/20220916/الخارجية-الإيرانية-الكیان-الصهيوني-يشكل-تهديدا-دائما-للسلام-والأمن-الدوليين-1067808302.html

الخارجية الإيرانية: الكیان الصهيوني يشكل تهديدا دائما للسلام والأمن الدوليين

الخارجية الإيرانية: الكیان الصهيوني يشكل تهديدا دائما للسلام والأمن الدوليين

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن أساس الكيان الصهيوني هو العدوان، ما يهدد السلام والأمن الدوليين باستمرار. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T07:23+0000

2022-09-16T07:23+0000

2022-09-16T07:23+0000

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وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات كنعاني جاءت بمناسبة الذكرى الأربعين لمذبحة صابرا وشاتيلا الإسرائيلية بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي تحل اليوم الجمعة.وأوضح كنعاني أن "الكيان الصهيوني متعطش دائما للدماء، ولم تكن هذه الجريمة الأولى للكیان المزيف ولن تكون الأخيرة"، مضيفا أن إسرائيل تقوم على نظام الفصل العنصري، القائم على العدوان والجريمة والانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.وكان الجيش الإيراني قد أعلن، الأحد الماضي، تخصيص الطائرة المسيّرة "آرش2" لضرب مدينتي حيفا وتل أبيب في إسرائيل، حيث قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، في تصريحات مع التلفزيون الإيراني، إن "قيادة الجيش الإيراني خصصت الطائرة المسيّرة "آرش2"، الانتحارية الدقيقة لضرب مدينتي حيفا وتل أبيب في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن الجميع في انتظار التوجيهات لاستخدامها.وكانت لجنة الأمن القومي في إيران قد هددت، في وقت سابق اليوم، "بتسوية إسرائيل بالأرض لو رمقت إيران بنظرة خاطئة".وقال عضو لجنة الأمن القومي في إيران مجتبى ذو النوري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "إسرائيل ستسوى بالأرض لو رمقتنا بنظرة خاطئة"، مضيفا: "هم يخشون اقتدار الجمهورية الإسلامية".وتابع: "هم اليوم لا يريدون تقديم تنازلات ولا يجرؤون على الضغط على إيران... ضعفت لغة تهديداتهم، والسبب خوفهم من اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية".كما حذر قائد عسكري إيراني إسرائيل من أي إجراءات تهديدية ضد إيران، مؤكدا أن رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون حاسما وعلى المستوى نفسه.وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، اللواء غلام علي رشيد، في كلمة له خلال مناورات "اقتدار القوة البرية للجيش"، إن "أي إجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران سيتم تقييمها بناء على دعم أمريكا، وسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية حاسما وعلى المستوى نفسه"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار إلى "بعض التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بشأن العمل العسكري ضد المنشآت النووية والمصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يأتي في المقدمة من حيث تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".من جهته، وجّه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".فيما حذر الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، من "الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران".

https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-الإيراني-يعلن-السلاح-الذي-سيضرب-به-حيفا-وتل-أبيب-1067609877.html

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