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https://sputnikarabic.ae/20220916/الخزانة-الأمريكية-تسمح-لوسائل-الإعلام-المحلية-بإجراء-تعاملات-مالية-في-روسيا-1067805336.html
الخزانة الأمريكية تسمح لوسائل الإعلام المحلية بإجراء تعاملات مالية في روسيا
الخزانة الأمريكية تسمح لوسائل الإعلام المحلية بإجراء تعاملات مالية في روسيا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، ترخيصا يتم السماح بموجبه لوسائل الإعلام الأمريكية بإجراء معاملات مالية في روسيا. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T00:15+0000
2022-09-16T00:15+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "يسمح لوسائل الإعلام بإجراء معاملات مالية مثل تعويض عمل الموظفين، بما في ذلك المراسلين والمترجمين والمصورين والخبراء التقنيين والمنتجين المستقلين والسائقين واستئجار المكاتب وشراء واستئجار العقارات والخدمات والدفع مقابل احتياجات أخرى في سياق العمل الصحفي، بما في ذلك دفع الضرائب",ولفت البيان إلى أن الترخيص لا يمنح الحق في فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو تسوية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، أو إجراء معاملات مالية بدون إذن إضافي، وهذا يشمل عدد من وسائل الإعلام والشركات الروسية، بما في ذلك القناة الأولى، وقناة "إن تي في" وقناة "روسيا-1".هذا وأعلن البيت الأبيض في بيان، في وقت سابق أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد قنوات القناة الأولى، وقناة روسيا - 1، و"إن تي في".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخزانة الأمريكية تسمح لوسائل الإعلام المحلية بإجراء تعاملات مالية في روسيا

00:15 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، ترخيصا يتم السماح بموجبه لوسائل الإعلام الأمريكية بإجراء معاملات مالية في روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "يسمح لوسائل الإعلام بإجراء معاملات مالية مثل تعويض عمل الموظفين، بما في ذلك المراسلين والمترجمين والمصورين والخبراء التقنيين والمنتجين المستقلين والسائقين واستئجار المكاتب وشراء واستئجار العقارات والخدمات والدفع مقابل احتياجات أخرى في سياق العمل الصحفي، بما في ذلك دفع الضرائب",
ولفت البيان إلى أن الترخيص لا يمنح الحق في فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو تسوية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، أو إجراء معاملات مالية بدون إذن إضافي، وهذا يشمل عدد من وسائل الإعلام والشركات الروسية، بما في ذلك القناة الأولى، وقناة "إن تي في" وقناة "روسيا-1".
هذا وأعلن البيت الأبيض في بيان، في وقت سابق أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد قنوات القناة الأولى، وقناة روسيا - 1، و"إن تي في".
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