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https://sputnikarabic.ae/20220916/الرئيس-الإيراني-يصف-علاقة-بلاده-مع-باكستان-بالمهمة-ويؤكد-ليس-لدينا-أية-قيود-على-تعزيزها-1067824984.html
الرئيس الإيراني يصف علاقة بلاده مع باكستان بالمهمة ويؤكد: ليس لدينا أية قيود على تعزيزها
الرئيس الإيراني يصف علاقة بلاده مع باكستان بالمهمة ويؤكد: ليس لدينا أية قيود على تعزيزها
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده ليس لديها أية قيود على تعزيز علاقاتها مع باكستان. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T11:23+0000
2022-09-16T11:23+0000
أخبار إيران
أخبار باكستان
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، رأى رئيسي أن علاقة بلاده بباكستان مهمة، مبديا الرغبة في تعزيزها.وقال: "ليست لدى إيران أي قيود على توسيع العلاقات مع باكستان"، واصفا تلك العلاقة بأنها تحظى بأهمية كبيرة.تأكيدات رئيسي جاءت خلال لقاء له مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.وقد رحب رئيسي وشريف بالتعاون بين بلديهما في مجال الطاقة، مؤكدين على وجوب إزالة جميع العراقيل التي تقف أمام تحقيق هذا الهدف.وفي هذا السياق، اتفق الزعيمان على "تشكيل لجنة تضم المسؤولين المعنيين في البلدين لمتابعة مشاريع التعاون في مجال الطاقة وتنفيذها".
https://sputnikarabic.ae/20220323/باكستان-تدعو-إلى-تدشين-خطوة-أمنية-جديدة-مع-إيران-1060369086.html
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أخبار إيران, أخبار باكستان
أخبار إيران, أخبار باكستان

الرئيس الإيراني يصف علاقة بلاده مع باكستان بالمهمة ويؤكد: ليس لدينا أية قيود على تعزيزها

11:23 GMT 16.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده ليس لديها أية قيود على تعزيز علاقاتها مع باكستان.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، رأى رئيسي أن علاقة بلاده بباكستان مهمة، مبديا الرغبة في تعزيزها.
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وقال: "ليست لدى إيران أي قيود على توسيع العلاقات مع باكستان"، واصفا تلك العلاقة بأنها تحظى بأهمية كبيرة.
تأكيدات رئيسي جاءت خلال لقاء له مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقدم الرئيس الإيراني تعازيه لرئيس الوزراء الباكستاني، في ضحايا السيول في باكستان، معربا عن أمله في شفاء المصابين.

وقد رحب رئيسي وشريف بالتعاون بين بلديهما في مجال الطاقة، مؤكدين على وجوب إزالة جميع العراقيل التي تقف أمام تحقيق هذا الهدف.
وفي هذا السياق، اتفق الزعيمان على "تشكيل لجنة تضم المسؤولين المعنيين في البلدين لمتابعة مشاريع التعاون في مجال الطاقة وتنفيذها".
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