https://sputnikarabic.ae/20220916/الصين-تفرض-عقوبات-على-أمريكيين-متورطين-في-صفقة-بيع-أسلحة-لتايوان-بأكثر-من-مليار-دولار-1067836748.html
الصين تفرض عقوبات على أمريكيين متورطين في صفقة بيع أسلحة لتايوان بأكثر من مليار دولار
الصين تفرض عقوبات على أمريكيين متورطين في صفقة بيع أسلحة لتايوان بأكثر من مليار دولار
أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرضها عقوبات على فردين أمريكيين، لتورطهما في صفقة مخططة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.106 مليار دولار أمريكي في الثاني من شهر... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T14:31+0000
2022-09-16T14:31+0000
2022-09-16T14:31+0000
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن بلادها فرضت عقوبات على كلا من رئيس شركة "رايثيون تكنولوجيز"، غريغوري جي. هايز، والرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن، ثيودور كولبرت الثالث، وذلك "دفاعا عن سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، وفقا لقولها.وشددت نينغ في تصريحاتها على أن "مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، وخاصة بيان 17 أغسطس/ آب لعام 1982".وجددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، مطلبها من الحكومة الأمريكية والأطراف المعنية على الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان والاتصال العسكري مع تايوان، ووقف خلق العوامل التي قد تؤدي إلى التوترات.وختمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية حديثها بأن بكين ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مضيق تايوان، للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية.وكان الجيش الصيني قد أعلن إطلاق مناورات في 4 أغسطس، في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، ردا على زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.كما علقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.
https://sputnikarabic.ae/20220913/وكالة-أمريكا-تدرس-فرض-عقوبات-على-الصين-لردعها-عن-غزو-تايوان-1067695506.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين تفرض عقوبات على أمريكيين متورطين في صفقة بيع أسلحة لتايوان بأكثر من مليار دولار
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرضها عقوبات على فردين أمريكيين، لتورطهما في صفقة مخططة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.106 مليار دولار أمريكي في الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي
، اليوم الجمعة، إن بلادها فرضت عقوبات على كلا من رئيس شركة "رايثيون تكنولوجيز"، غريغوري جي. هايز، والرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن، ثيودور كولبرت الثالث، وذلك "دفاعا عن سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، وفقا لقولها.
وشددت نينغ في تصريحاتها على أن "مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، وخاصة بيان 17 أغسطس/ آب لعام 1982".
وتابعت مؤكدة أن "مبيعات الأسلحة تقوّض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية، كما يضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأن الصين تعارض بشدة المبيعات وتدينها بشدة".
وجددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، مطلبها من الحكومة الأمريكية والأطراف المعنية على الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان والاتصال العسكري مع تايوان، ووقف خلق العوامل التي قد تؤدي إلى التوترات.
وختمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية حديثها بأن بكين ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مضيق تايوان، للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية.
وكان الجيش الصيني قد أعلن إطلاق مناورات في 4 أغسطس، في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، ردا على زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وبالإضافة إلى المناورات العسكرية
، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.
كما علقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.