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https://sputnikarabic.ae/20220916/الصين-تواصل-المشاركة-في-المفاوضات-بشأن-استعادة-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-1067811358.html
الصين تواصل المشاركة في المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة
الصين تواصل المشاركة في المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، خلال محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في سمرقند، إن الصين ستواصل المشاركة البناءة في المحادثات بشأن... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:12+0000
2022-09-16T08:12+0000
الصين
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ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله: "ستواصل الصين المشاركة البناءة في المفاوضات الخاصة باستئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ودعم الجانب الإيراني في حماية حقوقه ومصالحه المشروعة".كما أشار الرئيس الصيني إلى أن بكين مستعدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنسيق مع الجانب الإيراني، وتطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر.
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الصين

الصين تواصل المشاركة في المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة

08:12 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenovالرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenov
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، خلال محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في سمرقند، إن الصين ستواصل المشاركة البناءة في المحادثات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله: "ستواصل الصين المشاركة البناءة في المفاوضات الخاصة باستئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ودعم الجانب الإيراني في حماية حقوقه ومصالحه المشروعة".
كما أشار الرئيس الصيني إلى أن بكين مستعدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنسيق مع الجانب الإيراني، وتطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر.
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