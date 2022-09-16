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https://sputnikarabic.ae/20220916/العثور-على-أجزاء-من-صواريخ-هيمارس-خلال-رفع-أنقاض-مبنى-إدارة-خيرسون-1067829345.html
العثور على أجزاء من صواريخ "هيمارس" خلال رفع أنقاض مبنى إدارة خيرسون
العثور على أجزاء من صواريخ "هيمارس" خلال رفع أنقاض مبنى إدارة خيرسون
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بالعثور على أجزاء من صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع في موقع القصف الصاروخي الذي تعرض له مبنى إدارة مقاطعة خيرسون... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T11:54+0000
2022-09-16T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
قصف
أخبار أوكرانيا
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خيرسون - سبوتنيك. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث في خيرسون في الوقت الحالي، وقد بدأت في رفع أنقاض المبنى.وأعلن نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن الهدف من الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على إدارة المنطقة، كان على الأرجح، القائم بأعمال رئيس المنطقة سيرغي إليسيف.وقال ستريموسوف في رسالة فيديو نشرها عبر قناته على موقع "تلغرام"، اليوم الجمعة: "كانوا يستهدفون مباشرة اجتماع السلطات البلدية للأراضي المحررة في منطقة خيرسون، وكان الهدف المباشر للصواريخ الأمريكية هو القائم بأعمال رئيس إدارة (المنطقة) سيرغي إليسيف. لكن الجميع على قيد الحياة".وأطلقت القوات الأوكرانية صواريخ على وسط خيرسون، صباح اليوم الجمعة، وأصابت الصواريخ مبنى الإدارة في منطقة خيرسون. لقي حتفه شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20220912/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تقصف-جسر-أنتونوفسكي-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1067627730.html
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روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا
روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا

العثور على أجزاء من صواريخ "هيمارس" خلال رفع أنقاض مبنى إدارة خيرسون

11:54 GMT 16.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمبنى بلدية خيرسون
مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بالعثور على أجزاء من صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع في موقع القصف الصاروخي الذي تعرض له مبنى إدارة مقاطعة خيرسون صباح اليوم.
خيرسون - سبوتنيك. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث في خيرسون في الوقت الحالي، وقد بدأت في رفع أنقاض المبنى.
وأعلن نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن الهدف من الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على إدارة المنطقة، كان على الأرجح، القائم بأعمال رئيس المنطقة سيرغي إليسيف.
وقال ستريموسوف في رسالة فيديو نشرها عبر قناته على موقع "تلغرام"، اليوم الجمعة: "كانوا يستهدفون مباشرة اجتماع السلطات البلدية للأراضي المحررة في منطقة خيرسون، وكان الهدف المباشر للصواريخ الأمريكية هو القائم بأعمال رئيس إدارة (المنطقة) سيرغي إليسيف. لكن الجميع على قيد الحياة".
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تقصف جسر أنتونوفسكي بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
12 سبتمبر, 09:44 GMT
وأطلقت القوات الأوكرانية صواريخ على وسط خيرسون، صباح اليوم الجمعة، وأصابت الصواريخ مبنى الإدارة في منطقة خيرسون. لقي حتفه شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون.
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:15 GMT
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