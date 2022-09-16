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https://sputnikarabic.ae/20220916/الكاظمي-يشيد-بنجاح-تنظيم-وتأمين-احتفالات-الزيارة-الأربعينية-1067849270.html
الكاظمي يشيد بنجاح تنظيم وتأمين احتفالات "الزيارة الأربعينية"
الكاظمي يشيد بنجاح تنظيم وتأمين احتفالات "الزيارة الأربعينية"
أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الجمعة، بجهود قوات الأمن والمؤسسات القائمة على تأمين وإنجاح تنظيم احتفالات الزيارة الأربعينية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T21:31+0000
2022-09-16T21:31+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال الكاظمي في تغريدة: "في ذكرى أربعينية الإمام الحسين، نستلهم أعلى القيم الإنسانية في الوفاء والصبر والثبات على المبادئ".وتابع: "مشهد الجموع المليونية الكريمة وهي تتزاحم إلى كربلاء المقدسة يثبت رسوخ المواقف النبيلة. تحية لجهود القوات الأمنية والمؤسسات المعنية في حماية وتنظيم وإنجاح الزيارة الأربعينية".تستقبل كربلاء منذ أيام، الزائرين للاحتفال بذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد، حيث يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى المدينة، لإحياء المناسبة التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، والتي تحل يوم 17 سبتمبر/ أيلول.في وقت سابق، أعلنت إيران إرسال 100 حافلة لنقل الزوار من المنافذ الحدودية مع العراق، نذرا للتزاحم الشديد والإقبال الكبير من الزائرين على الوصول إلى المدينة.فيما دعا مركز أربعينية الإمام الحسين في إيران الزوار إلى العودة والتراجع عن إكمال الزيارة، على خلفية الازدحام الكبير على الحدود العراقية، معتبرا أنه لا مؤشرات على حل هذه المشكلة.
https://sputnikarabic.ae/20220909/السفارة-الإيرانية-لدى-العراق-تدعو-رعاياها-لتقصير-مدة-الزيارة-1067536293.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

الكاظمي يشيد بنجاح تنظيم وتأمين احتفالات "الزيارة الأربعينية"

21:31 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الجمعة، بجهود قوات الأمن والمؤسسات القائمة على تأمين وإنجاح تنظيم احتفالات الزيارة الأربعينية.
وقال الكاظمي في تغريدة: "في ذكرى أربعينية الإمام الحسين، نستلهم أعلى القيم الإنسانية في الوفاء والصبر والثبات على المبادئ".
وتابع: "مشهد الجموع المليونية الكريمة وهي تتزاحم إلى كربلاء المقدسة يثبت رسوخ المواقف النبيلة. تحية لجهود القوات الأمنية والمؤسسات المعنية في حماية وتنظيم وإنجاح الزيارة الأربعينية".
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
السفارة الإيرانية لدى العراق تدعو رعاياها لتقصير مدة الزيارة
9 سبتمبر, 19:12 GMT
تستقبل كربلاء منذ أيام، الزائرين للاحتفال بذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد، حيث يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى المدينة، لإحياء المناسبة التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، والتي تحل يوم 17 سبتمبر/ أيلول.
في وقت سابق، أعلنت إيران إرسال 100 حافلة لنقل الزوار من المنافذ الحدودية مع العراق، نذرا للتزاحم الشديد والإقبال الكبير من الزائرين على الوصول إلى المدينة.
فيما دعا مركز أربعينية الإمام الحسين في إيران الزوار إلى العودة والتراجع عن إكمال الزيارة، على خلفية الازدحام الكبير على الحدود العراقية، معتبرا أنه لا مؤشرات على حل هذه المشكلة.
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