https://sputnikarabic.ae/20220916/الكرملين-بوتين-أوضح-بالتفصيل-تنفيذ-صفقة-الحبوب-لنائبة-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1067834015.html

الكرملين: بوتين أوضح بالتفصيل تنفيذ صفقة الحبوب لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة

الكرملين: بوتين أوضح بالتفصيل تنفيذ صفقة الحبوب لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتفصيل تنفيذ صفقة الحبوب لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، وردت هي أن القضية مطروحة على جدول الأعمال. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T13:21+0000

2022-09-16T13:21+0000

2022-09-16T13:21+0000

روسيا

حبوب

تصدير

منظمة الأمم المتحدة

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، "بعد التوقيع على إعلان سمرقند، توقف بوتين مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي كانت حاضرة، وشرح لها مرة أخرى بالتفصيل كيف يتم تنفيذ صفقة الحبوب. أي أنه بعد كل شيء، فقط جزء صغير مما يتم تصديره من الموانئ، يصل إلى الدول الفقيرة عمليا، ودارت محادثة مفصلة بما فيه الكفاية".هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقبات التي تقف أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا وطرحها في السوق العالمية.وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: إنه تحدث مع بوتين حول مبادرة الحبوب وإمكانية تمديدها وتوسيعها، لافتا أنه سيطرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأضاف أن هناك محادثات حول إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر البحر الأسود وفق منهجية سيطبقها مركز التنسيق المشترك، مشيرا إلى أن العالم لا يعاني نقصا في الغذاء، لكنه أقر بأن هناك مشكلة في توزيعه.

https://sputnikarabic.ae/20220914/بوتين-يذكر-غوتيريش-بجريمة-قتل-داريا-دوغينا-الوحشية-ويشدد-على-عدم-وجود-مبرر-لذلك--1067749008.html

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روسيا, حبوب, تصدير, منظمة الأمم المتحدة