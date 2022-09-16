https://sputnikarabic.ae/20220916/الكرملين-بوتين-أوضح-بالتفصيل-تنفيذ-صفقة-الحبوب-لنائبة-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1067834015.html
الكرملين: بوتين أوضح بالتفصيل تنفيذ صفقة الحبوب لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة
الكرملين: بوتين أوضح بالتفصيل تنفيذ صفقة الحبوب لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتفصيل تنفيذ صفقة الحبوب لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، وردت هي أن القضية مطروحة على جدول الأعمال. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T13:21+0000
2022-09-16T13:21+0000
2022-09-16T13:21+0000
روسيا
حبوب
تصدير
منظمة الأمم المتحدة
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، "بعد التوقيع على إعلان سمرقند، توقف بوتين مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي كانت حاضرة، وشرح لها مرة أخرى بالتفصيل كيف يتم تنفيذ صفقة الحبوب. أي أنه بعد كل شيء، فقط جزء صغير مما يتم تصديره من الموانئ، يصل إلى الدول الفقيرة عمليا، ودارت محادثة مفصلة بما فيه الكفاية".هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقبات التي تقف أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا وطرحها في السوق العالمية.وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: إنه تحدث مع بوتين حول مبادرة الحبوب وإمكانية تمديدها وتوسيعها، لافتا أنه سيطرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأضاف أن هناك محادثات حول إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر البحر الأسود وفق منهجية سيطبقها مركز التنسيق المشترك، مشيرا إلى أن العالم لا يعاني نقصا في الغذاء، لكنه أقر بأن هناك مشكلة في توزيعه.
https://sputnikarabic.ae/20220914/بوتين-يذكر-غوتيريش-بجريمة-قتل-داريا-دوغينا-الوحشية-ويشدد-على-عدم-وجود-مبرر-لذلك--1067749008.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حبوب, تصدير, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, حبوب, تصدير, منظمة الأمم المتحدة
الكرملين: بوتين أوضح بالتفصيل تنفيذ صفقة الحبوب لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة
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أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتفصيل تنفيذ صفقة الحبوب لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، وردت هي أن القضية مطروحة على جدول الأعمال.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، "بعد التوقيع على إعلان سمرقند، توقف بوتين مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي كانت حاضرة، وشرح لها مرة أخرى بالتفصيل كيف يتم تنفيذ صفقة الحبوب. أي أنه بعد كل شيء، فقط جزء صغير مما يتم تصديره من الموانئ، يصل إلى الدول الفقيرة عمليا، ودارت محادثة مفصلة بما فيه الكفاية".
وبحسب بيسكوف، "قالت ديكارلو إن هذه المشكلة على جدول أعمال الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تتعامل مع هذه المشكلة".
هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقبات التي تقف أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا وطرحها في السوق العالمية.
وقال غوتيريش
في مؤتمر صحفي: إنه تحدث مع بوتين حول مبادرة الحبوب وإمكانية تمديدها وتوسيعها، لافتا أنه سيطرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن هناك محادثات حول إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر البحر الأسود وفق منهجية سيطبقها مركز التنسيق المشترك، مشيرا إلى أن العالم لا يعاني نقصا في الغذاء، لكنه أقر بأن هناك مشكلة في توزيعه.