https://sputnikarabic.ae/20220916/بايدن-يخصص-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-600-مليون-دولار-1067805428.html
بايدن يخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
بايدن يخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن منح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T05:36+0000
2022-09-16T05:36+0000
2022-09-16T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. قال بايدن في بيان، اليوم الجمعة: "أفوض وزير الخارجية... سحب ما يصل إلى 600 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوبة بموجب هذا القرار".وأعلن البنتاغون، الخميس، أن واشنطن وقّعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، كجزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية.
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أخبار أوكرانيا
بايدن يخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
05:36 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 05:39 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن منح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار.
موسكو - سبوتنيك
. قال بايدن في بيان، اليوم الجمعة: "أفوض وزير الخارجية... سحب ما يصل إلى 600 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوبة بموجب هذا القرار".
وأعلن البنتاغون، الخميس، أن واشنطن وقّعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين"
المضادة للدبابات، كجزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية.