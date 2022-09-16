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بايدن يرشح دبلوماسية مخضرمة لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الإمارات
بايدن يرشح دبلوماسية مخضرمة لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الإمارات
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رشح الدبلوماسية المخضرمة، ‏مارتينا آنا تكادليك سترونغ، لمنصب سفيرة للولايات المتحدة المقبلة لدى... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T21:43+0000
2022-09-16T21:43+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان صحفي: "أعلن الرئيس جو بايدن اليوم عزمه على ترشيح الأفراد التالية أسماؤهم للعمل كقادة رئيسيين في إدارته: مارتينا آنا تكادليك سترونغ، المرشحة لمنصب السفيرة فوق العادة والمفوضة لدى الإمارات العربية المتحدة".وأشار البيان إلى أن سترونغ هي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأقدم برتبة وزير مستشار، وتعمل حاليا كقائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية.وذكر البيت الأبيض في بيانه عن سترونغ: "شغلت سابقا منصب نائب رئيس البعثة، وكذلك القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في صوفي ببلغاريا، وقبل ذلك كانت الوزيرة مستشار الشؤون السياسية والعسكرية والسياسية في سفارة الولايات المتحدة في بغداد بالعراق".كما عملت مارتينا آنا تكادليك سترونغ كمستشار سياسي لـ(34 ID) و(1 ID)، القسم متعدد الجنسيات في جنوب العراق، وتجيد الحديث باللغات العربية والتشيكية والبولندية والفرنسية والألمانية والروسية والبوسنية، بحسب البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20220422/بايدن-يرشح-مايكل-راتني-سفيرا-لأمريكا-في-السعودية-1061503894.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

بايدن يرشح دبلوماسية مخضرمة لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الإمارات

21:43 GMT 16.09.2022
© REUTERS / SATISH KUMARدبي، الإمارات
دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
دبي، الإمارات
© REUTERS / SATISH KUMAR
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رشح الدبلوماسية المخضرمة، ‏مارتينا آنا تكادليك سترونغ، لمنصب سفيرة للولايات المتحدة المقبلة لدى الإمارات العربية المتحدة.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان صحفي: "أعلن الرئيس جو بايدن اليوم عزمه على ترشيح الأفراد التالية أسماؤهم للعمل كقادة رئيسيين في إدارته: مارتينا آنا تكادليك سترونغ، المرشحة لمنصب السفيرة فوق العادة والمفوضة لدى الإمارات العربية المتحدة".
وأشار البيان إلى أن سترونغ هي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأقدم برتبة وزير مستشار، وتعمل حاليا كقائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية.
مايكل راتني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
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وذكر البيت الأبيض في بيانه عن سترونغ: "شغلت سابقا منصب نائب رئيس البعثة، وكذلك القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في صوفي ببلغاريا، وقبل ذلك كانت الوزيرة مستشار الشؤون السياسية والعسكرية والسياسية في سفارة الولايات المتحدة في بغداد بالعراق".
كما عملت مارتينا آنا تكادليك سترونغ كمستشار سياسي لـ(34 ID) و(1 ID)، القسم متعدد الجنسيات في جنوب العراق، وتجيد الحديث باللغات العربية والتشيكية والبولندية والفرنسية والألمانية والروسية والبوسنية، بحسب البيت الأبيض.
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