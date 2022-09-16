https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-روسيا-ستبيع-حبوبها-لكنها-تريدها-أن-تصل-إلى-أفقر-الدول-1067840975.html
بوتين: روسيا ستبيع حبوبها لكنها تريدها أن تصل إلى أفقر الدول
بوتين: روسيا ستبيع حبوبها لكنها تريدها أن تصل إلى أفقر الدول
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبيع حبوبها رغم القيود، مؤكدا أن موسكو تريد أن تصل هذه الحبوب إلى أفقر الدول. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T16:18+0000
2022-09-16T16:18+0000
2022-09-16T16:19+0000
روسيا
تصدير
حبوب
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وقال بوتين للصحفيين بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "سنبيعها (الحبوب الروسية)... وسنبيع بضائعنا. لكن إذا بعنا بهذه الطريقة، فلن تصل إلى أفقر البلدان، هذا هو بيت القصيد".ووصف قرار الاتحاد الأوروبي رفع القيود عن توريد الحبوب والأسمدة الروسية فقط للدول الأوروبية بأنه "قرار قبيح"وأوضح بوتين في اجتماع موسع لقمة منظمة شنغهاي للتعاون: "في أول أمس، أبلغت السيد غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة) أن 300 ألف طن من الأسمدة الروسية تراكمت في موانئ الاتحاد الأوروبي ونحن على استعداد لنقلها إلى الدول النامية مجانًا".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في 16 سبتمبر/أيلول، إن منظمة شنغهاي للتعاون هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية.وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تقف منظمة شنغهاي للتعاون مكتوفة الأيدي وتواصل تطويرها تدريجيا، وزيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة أوراسيا الشاسعة".
https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-يعلن-استعداد-روسيا-لتقديم-السماد-مجانا-للدول-النامية-1067819755.html
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روسيا, تصدير, حبوب
بوتين: روسيا ستبيع حبوبها لكنها تريدها أن تصل إلى أفقر الدول
16:18 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبيع حبوبها رغم القيود، مؤكدا أن موسكو تريد أن تصل هذه الحبوب إلى أفقر الدول.
وقال بوتين للصحفيين بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "سنبيعها (الحبوب الروسية)... وسنبيع بضائعنا. لكن إذا بعنا بهذه الطريقة، فلن تصل إلى أفقر البلدان، هذا هو بيت القصيد".
ووصف قرار الاتحاد الأوروبي رفع القيود عن توريد الحبوب والأسمدة الروسية فقط للدول الأوروبية بأنه "قرار قبيح"
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استعداد روسيا لنقل 300 ألف طن من أسمدتها إلى الدول النامية دون مقابل.
وأوضح بوتين في اجتماع موسع لقمة منظمة شنغهاي للتعاون: "في أول أمس، أبلغت السيد غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة) أن 300 ألف طن من الأسمدة الروسية تراكمت في موانئ الاتحاد الأوروبي ونحن على استعداد لنقلها إلى الدول النامية مجانًا".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في 16 سبتمبر/أيلول، إن منظمة شنغهاي للتعاون هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية.
وشدد بوتين على أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في البلدان الأعضاء فيها، ويتم إنشاء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز إمكانات فكرية وتكنولوجية قوية، وجزء كبير من الموارد الطبيعية في العالم في دولها.
وأضاف
: "في الوقت نفسه، لا تقف منظمة شنغهاي للتعاون مكتوفة الأيدي وتواصل تطويرها تدريجيا، وزيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة أوراسيا الشاسعة".