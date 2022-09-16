https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-روسيا-ستبيع-حبوبها-لكنها-تريدها-أن-تصل-إلى-أفقر-الدول-1067840975.html

بوتين: روسيا ستبيع حبوبها لكنها تريدها أن تصل إلى أفقر الدول

بوتين: روسيا ستبيع حبوبها لكنها تريدها أن تصل إلى أفقر الدول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبيع حبوبها رغم القيود، مؤكدا أن موسكو تريد أن تصل هذه الحبوب إلى أفقر الدول. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T16:18+0000

2022-09-16T16:18+0000

2022-09-16T16:19+0000

روسيا

تصدير

حبوب

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وقال بوتين للصحفيين بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "سنبيعها (الحبوب الروسية)... وسنبيع بضائعنا. لكن إذا بعنا بهذه الطريقة، فلن تصل إلى أفقر البلدان، هذا هو بيت القصيد".ووصف قرار الاتحاد الأوروبي رفع القيود عن توريد الحبوب والأسمدة الروسية فقط للدول الأوروبية بأنه "قرار قبيح"وأوضح بوتين في اجتماع موسع لقمة منظمة شنغهاي للتعاون: "في أول أمس، أبلغت السيد غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة) أن 300 ألف طن من الأسمدة الروسية تراكمت في موانئ الاتحاد الأوروبي ونحن على استعداد لنقلها إلى الدول النامية مجانًا".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في 16 سبتمبر/أيلول، إن منظمة شنغهاي للتعاون هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية.وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تقف منظمة شنغهاي للتعاون مكتوفة الأيدي وتواصل تطويرها تدريجيا، وزيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة أوراسيا الشاسعة".

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روسيا, تصدير, حبوب