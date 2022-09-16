https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-لرئيس-الوزراء-الهندي-سنبذل-قصارى-جهدنا-لإنهاء-الصراع-بأوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1067835072.html

بوتين لرئيس الوزراء الهندي: سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن

بوتين لرئيس الوزراء الهندي: سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن كييف رفضت التفاوض واختارت طريق العمل... 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T13:37+0000

2022-09-16T13:37+0000

2022-09-16T13:50+0000

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قال بوتين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة "أعلم موقفك من النزاع في أوكرانيا. مخاوفك التي تعبر عنها باستمرار. سنبذل قصارى جهدنا لضمان توقف كل هذا في أقرب وقت ممكن. لسوء الحظ، أعلن الجانب الآخر، قيادة أوكرانيا، رفضه عملية التفاوض، وأنه يريد تحقيق أهدافه بالوسائل العسكرية، كما يقولون، في ساحة المعركة ".في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت خلال يوم واحد تسعة مواقع قيادة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه ونيكولاييف، بالإضافة إلى 65 وحدة مدفعية وقوى بشرية وآليات عسكرية في 234 مقاطعة.وكشف البيان أنه "في يوم واحد، أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، وقوات الصواريخ والمدفعية تسعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وفيركنيكامينسكوي وزفانوفكا وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغولييبول وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه وموراخيفكا وأولينوفكا وأوكراينكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك 65 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 مقاطعة"."في مدينة سيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت مواقع لواء الهجوم الجوي الثمانين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة، ونتيجة للضربات، بلغت خسائر العدو أكثر من 400 قتيل وجريح أوكراني وتم تدمير أكثر من 20 آلية مدرعة، كما تم تدمير أكثر من 3 آلاف قطعة ذخيرة مخصصة للصواريخ والمدافع من عيارات مختلفة".كما دمرت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية خلال اليوم الماضي ثمانية مستودعات أسلحة أوكرانية في مناطق بتروفسكوي وبيرفومايسكوي وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوميلنيكوفيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه وفي مدينة نيكولاييف، وكذلك نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" في منطقة سوليدار.

https://sputnikarabic.ae/20220916/الدفاع-الروسية-تكشف-تكبيد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-عدة-وعتادا-1067822745.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا