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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-لرئيس-الوزراء-الهندي-سنبذل-قصارى-جهدنا-لإنهاء-الصراع-بأوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1067835072.html
بوتين لرئيس الوزراء الهندي: سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن
بوتين لرئيس الوزراء الهندي: سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن كييف رفضت التفاوض واختارت طريق العمل... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T13:37+0000
2022-09-16T13:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار الهند اليوم
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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قال بوتين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة "أعلم موقفك من النزاع في أوكرانيا. مخاوفك التي تعبر عنها باستمرار. سنبذل قصارى جهدنا لضمان توقف كل هذا في أقرب وقت ممكن. لسوء الحظ، أعلن الجانب الآخر، قيادة أوكرانيا، رفضه عملية التفاوض، وأنه يريد تحقيق أهدافه بالوسائل العسكرية، كما يقولون، في ساحة المعركة ".في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت خلال يوم واحد تسعة مواقع قيادة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه ونيكولاييف، بالإضافة إلى 65 وحدة مدفعية وقوى بشرية وآليات عسكرية في 234 مقاطعة.وكشف البيان أنه "في يوم واحد، أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، وقوات الصواريخ والمدفعية تسعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وفيركنيكامينسكوي وزفانوفكا وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغولييبول وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه وموراخيفكا وأولينوفكا وأوكراينكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك 65 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 مقاطعة"."في مدينة سيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت مواقع لواء الهجوم الجوي الثمانين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة، ونتيجة للضربات، بلغت خسائر العدو أكثر من 400 قتيل وجريح أوكراني وتم تدمير أكثر من 20 آلية مدرعة، كما تم تدمير أكثر من 3 آلاف قطعة ذخيرة مخصصة للصواريخ والمدافع من عيارات مختلفة".كما دمرت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية خلال اليوم الماضي ثمانية مستودعات أسلحة أوكرانية في مناطق بتروفسكوي وبيرفومايسكوي وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوميلنيكوفيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه وفي مدينة نيكولاييف، وكذلك نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" في منطقة سوليدار.
https://sputnikarabic.ae/20220916/الدفاع-الروسية-تكشف-تكبيد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-عدة-وعتادا-1067822745.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

بوتين لرئيس الوزراء الهندي: سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن

13:37 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 16.09.2022)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في اجتماع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في اجتماع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن كييف رفضت التفاوض واختارت طريق العمل العسكري.
قال بوتين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة "أعلم موقفك من النزاع في أوكرانيا. مخاوفك التي تعبر عنها باستمرار. سنبذل قصارى جهدنا لضمان توقف كل هذا في أقرب وقت ممكن. لسوء الحظ، أعلن الجانب الآخر، قيادة أوكرانيا، رفضه عملية التفاوض، وأنه يريد تحقيق أهدافه بالوسائل العسكرية، كما يقولون، في ساحة المعركة ".

وأضاف "سنبقيك دائمًا على اطلاع بما يحدث هناك".

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت خلال يوم واحد تسعة مواقع قيادة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه ونيكولاييف، بالإضافة إلى 65 وحدة مدفعية وقوى بشرية وآليات عسكرية في 234 مقاطعة.
وكشف البيان أنه "في يوم واحد، أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، وقوات الصواريخ والمدفعية تسعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وفيركنيكامينسكوي وزفانوفكا وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغولييبول وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه وموراخيفكا وأولينوفكا وأوكراينكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك 65 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 مقاطعة".
كما ذكرت الوزارة أنه في منطقة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت القوات الأوكرانية 400 جندي بين قتيل وجريح نتيجة ضربة عالية الدقة من قبل القوات المسلحة الروسية.
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
الدفاع الروسية تكشف تكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة عدة وعتادا
11:17 GMT
"في مدينة سيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت مواقع لواء الهجوم الجوي الثمانين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة، ونتيجة للضربات، بلغت خسائر العدو أكثر من 400 قتيل وجريح أوكراني وتم تدمير أكثر من 20 آلية مدرعة، كما تم تدمير أكثر من 3 آلاف قطعة ذخيرة مخصصة للصواريخ والمدافع من عيارات مختلفة".
كما دمرت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية خلال اليوم الماضي ثمانية مستودعات أسلحة أوكرانية في مناطق بتروفسكوي وبيرفومايسكوي وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوميلنيكوفيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه وفي مدينة نيكولاييف، وكذلك نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" في منطقة سوليدار.
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
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