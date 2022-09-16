https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تزيد-من-دورها-في-حل-المشاكل-الدولية-1067817492.html
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد من دورها في حل المشاكل الدولية
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد من دورها في حل المشاكل الدولية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:53+0000
2022-09-16T08:53+0000
2022-09-16T08:53+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال في قمة منظمة شانغهاي للتعاون: "في الواقع، منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي أكبر منظمة إقليمية في العالم".وشدد بوتين على أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في البلدان الأعضاء فيها، ويتم إنشاء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز إمكانات فكرية وتكنولوجية قوية، وجزء كبير من الموارد الطبيعية في العالم في دولها.وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تقف منظمة شنغهاي للتعاون مكتوفة الأيدي وتواصل تطويرها تدريجيا، وزيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة أوراسيا الشاسعة".كما أكد بوتين أن روسيا تؤيد انضمام إيران السريع إلى منظمة شنغهاي للتعاون، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على عمل المنظمة.وقال: "تؤيد روسيا استكمال عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهذا هو الهدف من الوثائق والمذكرات ذات الصلة الموقعة اليوم. نحن مقتنعون بأن المشاركة الكاملة لإيران سيكون لها تأثير إيجابي على عمل المنظمة، لأن هذا البلد يلعب دورًا مهمًا في منطقة أوراسيا وفي العالم ككل".وشدد بوتين على أن حجم التعاملات بالعملات الوطنية داخل دول منظمة شنغهاي للتعاون آخذ في الازدياد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا, فلاديمير بوتين, منظمة شنغهاي للتعاون
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد من دورها في حل المشاكل الدولية
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية.
وقال في قمة منظمة شانغهاي للتعاون: "في الواقع، منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي أكبر منظمة إقليمية في العالم".
وشدد بوتين على أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في البلدان الأعضاء فيها، ويتم إنشاء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز إمكانات فكرية وتكنولوجية قوية، وجزء كبير من الموارد الطبيعية في العالم في دولها.
وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تقف منظمة شنغهاي للتعاون مكتوفة الأيدي وتواصل تطويرها تدريجيا، وزيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة أوراسيا الشاسعة".
كما أكد بوتين أن روسيا تؤيد انضمام إيران السريع إلى منظمة شنغهاي للتعاون، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على عمل المنظمة.
وقال: "تؤيد روسيا استكمال عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهذا هو الهدف من الوثائق والمذكرات ذات الصلة الموقعة اليوم. نحن مقتنعون بأن المشاركة الكاملة لإيران سيكون لها تأثير إيجابي على عمل المنظمة، لأن هذا البلد يلعب دورًا مهمًا في منطقة أوراسيا وفي العالم ككل".
وشدد بوتين على أن حجم التعاملات بالعملات الوطنية داخل دول منظمة شنغهاي للتعاون آخذ في الازدياد.