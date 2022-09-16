بوتين يصف العقوبات ضد أطفال المسؤولين الروس القُصَّر بـ "الشيزوفرينيا"

https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-يصف-العقوبات-ضد-أطفال-المسؤولين-الروس--القُصَّر-بـ-الشيزوفرينيا-1067845428.html
بوتين يصف العقوبات ضد أطفال المسؤولين الروس القُصَّر بـ "الشيزوفرينيا"
بوتين يصف العقوبات ضد أطفال المسؤولين الروس القُصَّر بـ "الشيزوفرينيا"
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرض عقوبات على أطفال المسؤولين الروس بأنه "شيزوفرينيا". 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T18:07+0000
2022-09-16T18:07+0000
2022-09-16T18:09+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أطفال سورية
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سمرقند - سبوتنيك. قال بوتين عقب قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ردا على سؤال الصحفيين بشأن العقوبات المفروضة على أطفال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف:كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض عقوبات على أمينة المظالم لحقوق الأطفال في روسيا، ماريا بيلوفا، بأنه أمر مشين، مشيرا إلى أنها تنقذ الأطفال وتخاطر بحياتها.وقال "أما فيما يخص أمينة المظالم الخاصة بنا لحماية حقوق الأطفال، فكما نعلم، كانت ولا تزال تفعل، بارك الله فيها، وآمل أن تستمر في إخراج أطفالنا من مناطق الحرب، من سوريا ومن العراق، الأطفال الذين بقوا هناك بسبب ظروف مختلفة، وليس بمحض إرادتهم بالطبع، هذه مهمة نبيلة، فهي تخاطر بحياتها وصحتها، وهو أمر طبيعي بشكل طبيعي عندما تأخذ الأطفال من منطقة الحرب، من مناطق خطرة في دونباس. ما الخطأ هنا؟ يجب أن أشكرها على هذا وأنحني لها".
https://sputnikarabic.ae/20220319/منظمة-حقوق-الأطفال-في-روسيا-تناشد-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-بسبب-اضطهاد-الأطفال-الروس-في-الخارج-1060087485.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أطفال سورية
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أطفال سورية
بوتين يصف العقوبات ضد أطفال المسؤولين الروس القُصَّر بـ "الشيزوفرينيا"
18:07 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 18:09 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرض عقوبات على أطفال المسؤولين الروس بأنه "شيزوفرينيا".
سمرقند - سبوتنيك. قال بوتين عقب قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ردا على سؤال الصحفيين بشأن العقوبات المفروضة على أطفال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف:
"أعتقد أن هذا شيزوفرينيا (فصام). لأن وضع الأطفال القُصَر تحت طائلة العقوبات أمر يفوق الحد، أعتقد أنهم (الأوروبيون) توقفوا عن التفكير في تصرفاتهم".
كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض عقوبات على أمينة المظالم لحقوق الأطفال في روسيا، ماريا بيلوفا، بأنه أمر مشين، مشيرا إلى أنها تنقذ الأطفال وتخاطر بحياتها.
وقال "أما فيما يخص أمينة المظالم الخاصة بنا لحماية حقوق الأطفال، فكما نعلم، كانت ولا تزال تفعل، بارك الله فيها، وآمل أن تستمر في إخراج أطفالنا من مناطق الحرب، من سوريا ومن العراق، الأطفال الذين بقوا هناك بسبب ظروف مختلفة، وليس بمحض إرادتهم بالطبع، هذه مهمة نبيلة، فهي تخاطر بحياتها وصحتها، وهو أمر طبيعي بشكل طبيعي عندما تأخذ الأطفال من منطقة الحرب، من مناطق خطرة في دونباس. ما الخطأ هنا؟ يجب أن أشكرها على هذا وأنحني لها".