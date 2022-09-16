https://sputnikarabic.ae/20220916/بيشكك-تعتقد-أن-دوشنبه-كانت-تستعد-للصراع-من-خلال-نقل-معدات-ثقيلة-إلى-الحدود-1067818593.html
بيشكك تعتقد أن دوشنبه كانت تستعد للصراع من خلال نقل معدات ثقيلة إلى الحدود
بيشكك تعتقد أن دوشنبه كانت تستعد للصراع من خلال نقل معدات ثقيلة إلى الحدود
كانت طاجيكستان تستعد لبدء الصراع على الحدود مع قرغيزيا، ونقلت المعدات العسكرية الثقيلة إلى الحدود، حسبما أعلنت لجنة الأمن القرغيزية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:23+0000
2022-09-16T09:23+0000
2022-09-16T09:23+0000
أخبار قرغيزستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/35/1043303586_0:128:3067:1853_1920x0_80_0_0_a80ffe8b4f51a31f36f17fe31d0840a6.jpg
يقول التقرير: "تلقي دوشنبه باللوم على بيشكك في خلق حالة صراع، لكن الجانب الطاجيكي استعد مسبقًا ويستخدم بنشاط الدبابات ومدافع الهاون والعربات المدرعة والراجمات من طراز غراد".وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، صباح الجمعة. وبحسب إدارة الحدود القرغيزية، هاجم الجانب الطاجيكي مواقع قرغيزيا على طول الحدود بالكامل.يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان عقدوا، مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.ولطالما كانت الحدود بين قيرغيزيا وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.
أخبار قرغيزستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/35/1043303586_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_f3e7d663aba67800f65c25747c367fba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قرغيزستان
بيشكك تعتقد أن دوشنبه كانت تستعد للصراع من خلال نقل معدات ثقيلة إلى الحدود
تابعنا عبر
كانت طاجيكستان تستعد لبدء الصراع على الحدود مع قرغيزيا، ونقلت المعدات العسكرية الثقيلة إلى الحدود، حسبما أعلنت لجنة الأمن القرغيزية.
يقول التقرير: "تلقي دوشنبه باللوم على بيشكك في خلق حالة صراع، لكن الجانب الطاجيكي استعد مسبقًا ويستخدم بنشاط الدبابات ومدافع الهاون والعربات المدرعة والراجمات من طراز غراد".
وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، صباح الجمعة. وبحسب إدارة الحدود القرغيزية، هاجم الجانب الطاجيكي مواقع قرغيزيا على طول الحدود بالكامل.
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان عقدوا، مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
ولطالما كانت الحدود بين قيرغيزيا
وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.