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https://sputnikarabic.ae/20220916/بيشكك-تعتقد-أن-دوشنبه-كانت-تستعد-للصراع-من-خلال-نقل-معدات-ثقيلة-إلى-الحدود-1067818593.html
بيشكك تعتقد أن دوشنبه كانت تستعد للصراع من خلال نقل معدات ثقيلة إلى الحدود
بيشكك تعتقد أن دوشنبه كانت تستعد للصراع من خلال نقل معدات ثقيلة إلى الحدود
كانت طاجيكستان تستعد لبدء الصراع على الحدود مع قرغيزيا، ونقلت المعدات العسكرية الثقيلة إلى الحدود، حسبما أعلنت لجنة الأمن القرغيزية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:23+0000
2022-09-16T09:23+0000
أخبار قرغيزستان
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يقول التقرير: "تلقي دوشنبه باللوم على بيشكك في خلق حالة صراع، لكن الجانب الطاجيكي استعد مسبقًا ويستخدم بنشاط الدبابات ومدافع الهاون والعربات المدرعة والراجمات من طراز غراد".وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، صباح الجمعة. وبحسب إدارة الحدود القرغيزية، هاجم الجانب الطاجيكي مواقع قرغيزيا على طول الحدود بالكامل.يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان عقدوا، مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.ولطالما كانت الحدود بين قيرغيزيا وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.
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أخبار قرغيزستان
أخبار قرغيزستان

بيشكك تعتقد أن دوشنبه كانت تستعد للصراع من خلال نقل معدات ثقيلة إلى الحدود

09:23 GMT 16.09.2022
© Sputnik . Tabildy Kadyrbekov / الانتقال إلى بنك الصوررالي لمركبات رباعية الدفع خارج بيشكيك، قرغيزستان، 27 أكتوبر 2019
رالي لمركبات رباعية الدفع خارج بيشكيك، قرغيزستان، 27 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Tabildy Kadyrbekov
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كانت طاجيكستان تستعد لبدء الصراع على الحدود مع قرغيزيا، ونقلت المعدات العسكرية الثقيلة إلى الحدود، حسبما أعلنت لجنة الأمن القرغيزية.
يقول التقرير: "تلقي دوشنبه باللوم على بيشكك في خلق حالة صراع، لكن الجانب الطاجيكي استعد مسبقًا ويستخدم بنشاط الدبابات ومدافع الهاون والعربات المدرعة والراجمات من طراز غراد".
وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، صباح الجمعة. وبحسب إدارة الحدود القرغيزية، هاجم الجانب الطاجيكي مواقع قرغيزيا على طول الحدود بالكامل.
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان عقدوا، مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
ولطالما كانت الحدود بين قيرغيزيا وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.
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