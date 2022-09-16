https://sputnikarabic.ae/20220916/بيلوسي-يجب-فرض-عقوبات-تجعل-روسيا-تعاني-1067846400.html
بيلوسي: يجب فرض عقوبات "تجعل روسيا تعاني"
بيلوسي: يجب فرض عقوبات "تجعل روسيا تعاني"
ترى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنه من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، هناك حاجة إلى عقوبات "تجعل روسيا تعاني". 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T19:07+0000
2022-09-16T19:07+0000
2022-09-16T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
نانسي بيلوسي
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قالت بيلوسي في مؤتمر صحفي لرؤساء برلمانات مجموعة السبع في برلين، اليوم الجمعة "من أجل هذا (وقف إطلاق النار)، هناك حاجة إلى دعم عسكري كبير (لأوكرانيا)، ومساعدات إنسانية واقتصادية، فضلا عن العقوبات والعقوبات والعقوبات التي ستجعل روسيا تعاني".كما أشارت بيلوسي إلى ضرورة حرمان روسيا من الأصول المجمدة وتوجيهها إلى إعادة إعمار أوكرانيا، قائلة:هذا وفرضت الخزانة الأمريكية في وقت سابق، عقوبات تنص على حظر الممتلكات والأصول الأخرى للأفراد والمنظمات الموجودة على الأراضي الأمريكية المدرجة في قائمة العقوبات.هذا وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220802/الخزانة-الأمريكية-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-تشمل-13-شخصية-و36-كيانا-قانونيا-1065918058.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, نانسي بيلوسي
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, نانسي بيلوسي
بيلوسي: يجب فرض عقوبات "تجعل روسيا تعاني"
19:07 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 19:08 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
ترى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنه من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، هناك حاجة إلى عقوبات "تجعل روسيا تعاني".
قالت بيلوسي في مؤتمر صحفي لرؤساء برلمانات مجموعة السبع في برلين، اليوم الجمعة "من أجل هذا (وقف إطلاق النار)، هناك حاجة إلى دعم عسكري كبير (لأوكرانيا)، ومساعدات إنسانية واقتصادية، فضلا عن العقوبات والعقوبات والعقوبات التي ستجعل روسيا تعاني".
كما أشارت بيلوسي إلى ضرورة حرمان روسيا من الأصول المجمدة وتوجيهها إلى إعادة إعمار أوكرانيا، قائلة:
"استولوا على الأصول الروسية وجمّدوها، ثم استخدموها لإعادة بناء أوكرانيا"، مضيفة إن "الأمر سيحتاج الكثير من المال".
هذا وفرضت الخزانة الأمريكية في وقت سابق، عقوبات تنص على حظر الممتلكات والأصول الأخرى للأفراد والمنظمات الموجودة على الأراضي الأمريكية المدرجة في قائمة العقوبات.
هذا وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي.