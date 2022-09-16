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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220916/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067806756.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T05:39+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:39 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 16.09.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:38 GMT 16.09.2022
ترودو وزيلينسكي يناقشان إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
قال مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنهما ناقشا إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف قبل فصل الشتاء.
05:37 GMT 16.09.2022
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يزود أوكرانيا بالدبابات
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الخميس، إن الدول الأوروبية يجب أن تأخذ طلبات كييف بتسليم الدبابات على محمل الجد.
05:37 GMT 16.09.2022
بايدن يخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة ة 600 مليون دولار.
قال بايدن في بيان اليوم الجمعة، "أفوض وزير الخارجية..... سحب ما يصل إلى 600 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوب بموجب هذا القرار".
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Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:47 GMT
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