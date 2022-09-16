تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:38 GMT 16.09.2022
قال مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنهما ناقشا إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف قبل فصل الشتاء.
05:37 GMT 16.09.2022
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الخميس، إن الدول الأوروبية يجب أن تأخذ طلبات كييف بتسليم الدبابات على محمل الجد.
05:37 GMT 16.09.2022
بايدن يخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة ة 600 مليون دولار.
قال بايدن في بيان اليوم الجمعة، "أفوض وزير الخارجية..... سحب ما يصل إلى 600 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوب بموجب هذا القرار".