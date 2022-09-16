https://sputnikarabic.ae/20220916/تقرير-أمريكا-تدرس-نقل-أفغان-علقوا-في-كوسوفو-إلى-سورينام-1067844505.html
تقرير: أمريكا تدرس نقل أفغان علقوا في كوسوفو إلى سورينام
تقرير: أمريكا تدرس نقل أفغان علقوا في كوسوفو إلى سورينام
تجري الولايات المتحدة محادثات مع سورينام لإرسال أفغان عالقين في قاعدة أمريكية في كوسوفو إلى الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الجنوبية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T17:36+0000
2022-09-16T17:36+0000
2022-09-16T17:36+0000
كوسوفو
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وحسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة نقلا عن مصادر، تريد الولايات المتحدة أن تستقبل سورينام الأفغان الذين فشلوا في تلبية متطلبات الدخول إلى أمريكا.وأكد سفير سورينام لدى الولايات المتحدة، مارتن شالكويك، أن المناقشات مستمرة، لكنها في مرحلة مبكرة، مضيفا: "نحن ندرس ذلك، بشكل عام، سورينام بلد يمكن للناس فيه التكيف بسرعة". ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على أي محادثات مع سورينام. لكن المتحدث باسمها قال: "نجري مناقشات منتظمة مع الحلفاء والشركاء حول إيجاد حلول دائمة وآمنة وطوعية لإعادة التوطين للأفغان الذين ليس لديهم طريق إلى الولايات المتحدة. لن أخوض في تفاصيل المحادثات مع أي دولة بمفردها".إجمالا، أجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف شخص من أفغانستان عشية عودة حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة لنشاطها الإرهابي) إلى السلطة في أغسطس/ آب من العام الماضي بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220718/الولايات-المتحدة-تخفف-متطلبات-الهجرة-للأفغان-1065254865.html
كوسوفو
أخبار أفغانستان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوسوفو, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
كوسوفو, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير: أمريكا تدرس نقل أفغان علقوا في كوسوفو إلى سورينام
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تجري الولايات المتحدة محادثات مع سورينام لإرسال أفغان عالقين في قاعدة أمريكية في كوسوفو إلى الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
واشنطن - سبوتنيك
. وحسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة نقلا عن مصادر، تريد الولايات المتحدة أن تستقبل سورينام الأفغان الذين فشلوا في تلبية متطلبات الدخول إلى أمريكا.
وأكد سفير سورينام لدى الولايات المتحدة، مارتن شالكويك، أن المناقشات مستمرة، لكنها في مرحلة مبكرة، مضيفا: "نحن ندرس ذلك، بشكل عام، سورينام بلد يمكن للناس فيه التكيف بسرعة". ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على أي محادثات مع سورينام.
لكن المتحدث باسمها قال: "نجري مناقشات منتظمة مع الحلفاء والشركاء حول إيجاد حلول دائمة وآمنة وطوعية لإعادة التوطين للأفغان الذين ليس لديهم طريق إلى الولايات المتحدة. لن أخوض في تفاصيل المحادثات مع أي دولة بمفردها".
إجمالا، أجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف شخص من أفغانستان عشية عودة حركة "طالبان
" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة لنشاطها الإرهابي) إلى السلطة في أغسطس/ آب من العام الماضي بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي.