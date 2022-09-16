عربي
https://sputnikarabic.ae/20220916/تقرير-حكومي-ياباني-الدوحة-حققت-فائضا-من-التجارة-مع-طوكيو-يصل-إلى-15-مليار-دولار-1067831668.html
تقرير حكومي ياباني: الدوحة حققت فائضا من التجارة مع طوكيو يصل إلى 1.5 مليار دولار
تقرير حكومي ياباني: الدوحة حققت فائضا من التجارة مع طوكيو يصل إلى 1.5 مليار دولار
قال تقرير حكومي ياباني إن قطر حققت فائضا من التجارة مع اليابان يصل إلى 1.5 مليار دولار على أساس سنوي. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:29+0000
2022-09-16T12:29+0000
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_8b2ce49d7ef916f7ebe226848cf5ab34.jpg
ووفقا لتقرير شهري تصدره وزارة المالية اليابانية، نقلته صحيفة الشرق القطرية، فقد ارتفع فائض التجارة بين الدوحة وطوكيو لصالح الأولى في شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 104.5 % على أساس سنوي.وقال التقرير: "بلغت قيمة الفائض لصالح قطر في الشهر الماضي 214.42 مليار ين بنحو 1.49 مليار دولار، مقارنة بـ104.86 مليار ين بنحو 731.22 مليون دولار في أغسطس من 2021".وعن سبب ارتفاع الفائض لصالح قطر، أوضح التقرير أن الأمر يرجع إلى "زيادة صادراتها إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 102.1% إلى 223.65 مليار ين بنحو 1.56 مليار دولار".وأوضح التقرير ان الصادرات اليابانية إلى قطر "بلغت في الشهر الماضي 9.23 مليار ين بنحو 64.36 مليون دولار، مقابل 5.81 مليار ين بنحو 40.51 مليون دولار، بزيادة سنوية 58.9%".
https://sputnikarabic.ae/20220521/بنك-قطر-الوطني-يقيم-سياسة-بنك-اليابان-التي-أدت-إلى-انخفاض-قيمة-الين-1062500132.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_094a15c2e52df97c38947fdf09739eee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

تقرير حكومي ياباني: الدوحة حققت فائضا من التجارة مع طوكيو يصل إلى 1.5 مليار دولار

12:29 GMT 16.09.2022
© CC0بورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© CC0
تابعنا عبرTelegram
قال تقرير حكومي ياباني إن قطر حققت فائضا من التجارة مع اليابان يصل إلى 1.5 مليار دولار على أساس سنوي.
ووفقا لتقرير شهري تصدره وزارة المالية اليابانية، نقلته صحيفة الشرق القطرية، فقد ارتفع فائض التجارة بين الدوحة وطوكيو لصالح الأولى في شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 104.5 % على أساس سنوي.
الين الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
بنك قطر الوطني يقيم سياسة بنك اليابان التي أدت إلى انخفاض قيمة الين
21 مايو, 10:32 GMT
وقال التقرير: "بلغت قيمة الفائض لصالح قطر في الشهر الماضي 214.42 مليار ين بنحو 1.49 مليار دولار، مقارنة بـ104.86 مليار ين بنحو 731.22 مليون دولار في أغسطس من 2021".
وعن سبب ارتفاع الفائض لصالح قطر، أوضح التقرير أن الأمر يرجع إلى "زيادة صادراتها إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 102.1% إلى 223.65 مليار ين بنحو 1.56 مليار دولار".

ولفت التقرير إلى أنها "كانت تبلغ في الشهر نفسه من العام الماضي 110.67 مليار ين بنحو 771.74 مليون دولار".

وأوضح التقرير ان الصادرات اليابانية إلى قطر "بلغت في الشهر الماضي 9.23 مليار ين بنحو 64.36 مليون دولار، مقابل 5.81 مليار ين بنحو 40.51 مليون دولار، بزيادة سنوية 58.9%".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала