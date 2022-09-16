https://sputnikarabic.ae/20220916/تقرير-حكومي-ياباني-الدوحة-حققت-فائضا-من-التجارة-مع-طوكيو-يصل-إلى-15-مليار-دولار-1067831668.html
تقرير حكومي ياباني: الدوحة حققت فائضا من التجارة مع طوكيو يصل إلى 1.5 مليار دولار
تقرير حكومي ياباني: الدوحة حققت فائضا من التجارة مع طوكيو يصل إلى 1.5 مليار دولار
قال تقرير حكومي ياباني إن قطر حققت فائضا من التجارة مع اليابان يصل إلى 1.5 مليار دولار على أساس سنوي. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:29+0000
2022-09-16T12:29+0000
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أخبار قطر اليوم
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ووفقا لتقرير شهري تصدره وزارة المالية اليابانية، نقلته صحيفة الشرق القطرية، فقد ارتفع فائض التجارة بين الدوحة وطوكيو لصالح الأولى في شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 104.5 % على أساس سنوي.وقال التقرير: "بلغت قيمة الفائض لصالح قطر في الشهر الماضي 214.42 مليار ين بنحو 1.49 مليار دولار، مقارنة بـ104.86 مليار ين بنحو 731.22 مليون دولار في أغسطس من 2021".وعن سبب ارتفاع الفائض لصالح قطر، أوضح التقرير أن الأمر يرجع إلى "زيادة صادراتها إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 102.1% إلى 223.65 مليار ين بنحو 1.56 مليار دولار".وأوضح التقرير ان الصادرات اليابانية إلى قطر "بلغت في الشهر الماضي 9.23 مليار ين بنحو 64.36 مليون دولار، مقابل 5.81 مليار ين بنحو 40.51 مليون دولار، بزيادة سنوية 58.9%".
https://sputnikarabic.ae/20220521/بنك-قطر-الوطني-يقيم-سياسة-بنك-اليابان-التي-أدت-إلى-انخفاض-قيمة-الين-1062500132.html
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أخبار قطر اليوم
تقرير حكومي ياباني: الدوحة حققت فائضا من التجارة مع طوكيو يصل إلى 1.5 مليار دولار
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قال تقرير حكومي ياباني إن قطر حققت فائضا من التجارة مع اليابان يصل إلى 1.5 مليار دولار على أساس سنوي.
ووفقا لتقرير
شهري تصدره وزارة المالية اليابانية، نقلته صحيفة الشرق القطرية، فقد ارتفع فائض التجارة بين الدوحة وطوكيو لصالح الأولى في شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 104.5 % على أساس سنوي.
وقال التقرير: "بلغت قيمة الفائض لصالح قطر في الشهر الماضي 214.42 مليار ين بنحو 1.49 مليار دولار، مقارنة بـ104.86 مليار ين بنحو 731.22 مليون دولار
في أغسطس من 2021".
وعن سبب ارتفاع الفائض لصالح قطر، أوضح التقرير أن الأمر يرجع إلى "زيادة صادراتها إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 102.1% إلى 223.65 مليار ين بنحو 1.56 مليار دولار".
ولفت التقرير إلى أنها "كانت تبلغ في الشهر نفسه من العام الماضي 110.67 مليار ين بنحو 771.74 مليون دولار".
وأوضح التقرير ان الصادرات اليابانية إلى قطر "بلغت في الشهر الماضي 9.23 مليار ين بنحو 64.36 مليون دولار، مقابل 5.81 مليار ين بنحو 40.51 مليون دولار، بزيادة سنوية 58.9%".