https://sputnikarabic.ae/20220916/تونس-تعيين-مستشارة-جديدة-للرئاسة-1067841216.html
تونس... تعيين مستشارة جديدة للرئاسة
تونس... تعيين مستشارة جديدة للرئاسة
صدر أمر رئاسي، اليوم الجمعة، بتعيين مستشارة جديدة لدى الرئيس التونسي، قيس سعيد. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T16:25+0000
2022-09-16T16:25+0000
2022-09-16T16:25+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ويقضي الأمر المؤرخ في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بتعيين، راضية المناعي حرم السماري، مستشارة للرئيس التونسي، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.وستقوم المناعي بمراقبة المصالح المالية والإدارية في الرئاسة التونسية.وكانت راضية المناعي مكلفة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بمهام مدير إدارة مركزية في الرئاسة التونسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس... تعيين مستشارة جديدة للرئاسة
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صدر أمر رئاسي، اليوم الجمعة، بتعيين مستشارة جديدة لدى الرئيس التونسي، قيس سعيد.
ويقضي الأمر المؤرخ في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بتعيين، راضية المناعي حرم السماري، مستشارة للرئيس التونسي، وفقا لفضائية
"نسمة" التونسية.
وستقوم المناعي بمراقبة المصالح المالية والإدارية في الرئاسة التونسية.
وكانت راضية المناعي مكلفة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بمهام مدير إدارة مركزية في الرئاسة التونسية.