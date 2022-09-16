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تونس... تعيين مستشارة جديدة للرئاسة
تونس... تعيين مستشارة جديدة للرئاسة
صدر أمر رئاسي، اليوم الجمعة، بتعيين مستشارة جديدة لدى الرئيس التونسي، قيس سعيد.‏ 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T16:25+0000
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ويقضي الأمر المؤرخ في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بتعيين، راضية المناعي حرم السماري، مستشارة للرئيس التونسي، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.وستقوم المناعي بمراقبة المصالح المالية والإدارية في الرئاسة التونسية.وكانت راضية المناعي مكلفة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بمهام مدير إدارة مركزية في الرئاسة التونسية.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... تعيين مستشارة جديدة للرئاسة

16:25 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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صدر أمر رئاسي، اليوم الجمعة، بتعيين مستشارة جديدة لدى الرئيس التونسي، قيس سعيد.‏
ويقضي الأمر المؤرخ في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بتعيين، راضية المناعي حرم السماري، مستشارة للرئيس التونسي، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
وستقوم المناعي بمراقبة المصالح المالية والإدارية في الرئاسة التونسية.
وكانت راضية المناعي مكلفة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بمهام مدير إدارة مركزية في الرئاسة التونسية.
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