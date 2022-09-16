https://sputnikarabic.ae/20220916/حماس-تؤكد-المضي-في-استئناف-العلاقات-مع-دمشق-1067830807.html
"حماس" تؤكد المضي في استئناف العلاقات مع دمشق
"حماس" تؤكد المضي في استئناف العلاقات مع دمشق
تناقش الحلقة من برنامج "بانوراما": تأكيد حركة "حماس" على مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستعادة علاقتها مع... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:17+0000
2022-09-16T12:17+0000
2022-09-16T12:19+0000
راديو
بانوراما
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حماس تؤكد استئناف العلاقات مع دمشق
حماس تؤكد استئناف العلاقات مع دمشق
موقف "حماس" جاء في بيان أدانت فيه "استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا، ومحاولات التطبيع مع "إسرائيل" ودمجها في علاقات بدول المنطقة، ونهب الخيرات وزرع الفتن والاحتراب بين شعوبها ودولها".وكان مسؤول رفيع المستوى في الحركة أوضح، في وقت سابق، أن "العلاقات مع سوريا في طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه، وأن زيارات عدة قام بها قادة الحركة لسوريا".رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، قال أن التوجه نحو "استئناف العلاقات تم بجهود من قبل أصدقاء مشتركين بين دمشق وحركة "حماس"، وأنه لا عودة عن قرار إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه".وأوضح أبو صادق، في حوار عبر "بانوراما"، أن قرار الحركة يمكن أن يتسبب في بروز بعض ردود الفعل السلبية من المؤيدين للحركة، وأن الحركة تؤمن أن دعم المقاومة ومواجهة موجة تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض البلدان العربية يتطلب تمتين العلاقة مع الدولة السورية.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио
"حماس" تؤكد المضي في استئناف العلاقات مع دمشق
12:17 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
تناقش الحلقة من برنامج "بانوراما": تأكيد حركة "حماس" على مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستعادة علاقتها مع دمشق.
موقف "حماس" جاء في بيان أدانت فيه "استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا، ومحاولات التطبيع مع "إسرائيل" ودمجها في علاقات بدول المنطقة، ونهب الخيرات وزرع الفتن والاحتراب بين شعوبها ودولها".
وكان مسؤول رفيع المستوى في الحركة أوضح، في وقت سابق، أن "العلاقات مع سوريا في طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه، وأن زيارات عدة قام بها قادة الحركة لسوريا".
رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، قال أن التوجه نحو "استئناف العلاقات تم بجهود من قبل أصدقاء مشتركين بين دمشق وحركة "حماس"، وأنه لا عودة عن قرار إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه".
وأوضح أبو صادق، في حوار عبر "بانوراما"، أن قرار الحركة يمكن أن يتسبب في بروز بعض ردود الفعل السلبية من المؤيدين للحركة، وأن الحركة تؤمن أن دعم المقاومة ومواجهة موجة تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض البلدان العربية يتطلب تمتين العلاقة مع الدولة السورية.
التفاصيل في الملف الصوتي...