https://sputnikarabic.ae/20220916/حماس-نقدر-رفض-الرئيس-التشيلي-تسلم-أوراق-اعتماد-سفير-الاحتلال-1067819062.html
"حماس": نقدر رفض الرئيس التشيلي تسلم أوراق اعتماد سفير الاحتلال
"حماس": نقدر رفض الرئيس التشيلي تسلم أوراق اعتماد سفير الاحتلال
أعرب جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس، اليوم الجمعة، عن تقدير حركته لرفض غابرييل بوريتش فونتي، رئيس دولة تشيلي، تسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى بلاده. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:36+0000
2022-09-16T09:36+0000
2022-09-16T09:36+0000
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ونقلت وكالة شهاب، صباح اليوم الجمعة، عن جهاد طه، دعوته "تشيلي والدول كافة، إلى قطع العلاقة مع إسرائيل انتصارا لقضايا التحرّر والعدالة الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".وكانت صحيفة عبرية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش فونتي، رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده.وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس التشيلي رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده، حيث ألغى المراسم الدبلوماسية في الوقت الذي وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس التشيلي قرر تأجيل الحدث الدبلوماسي إلى الشهر المقبل، في وقت عزت السبب في ذلك إلى إبلاغ الرئيس غابرييل بوريتش فونتي بنبأ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، ما دفع وزير الخارجية التشيلي إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة، والعديد منها يحتل مناصب مهمة في البلاد، كما أن الرئيس الجديد معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار تشيلي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
إسرائيل, أخبار تشيلي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
"حماس": نقدر رفض الرئيس التشيلي تسلم أوراق اعتماد سفير الاحتلال
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أعرب جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس، اليوم الجمعة، عن تقدير حركته لرفض غابرييل بوريتش فونتي، رئيس دولة تشيلي، تسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى بلاده.
ونقلت وكالة
شهاب، صباح اليوم الجمعة، عن جهاد طه، دعوته "تشيلي والدول كافة، إلى قطع العلاقة مع إسرائيل انتصارا لقضايا التحرّر والعدالة الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وكانت صحيفة عبرية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس التشيلي
غابرييل بوريتش فونتي، رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس التشيلي رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده، حيث ألغى المراسم الدبلوماسية في الوقت الذي وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس التشيلي قرر تأجيل الحدث الدبلوماسي إلى الشهر المقبل، في وقت عزت السبب في ذلك إلى إبلاغ الرئيس غابرييل بوريتش فونتي بنبأ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي
في مدينة جنين في الضفة الغربية، ما دفع وزير الخارجية التشيلي إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.
وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة، والعديد منها يحتل مناصب مهمة في البلاد، كما أن الرئيس الجديد معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل.