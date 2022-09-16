https://sputnikarabic.ae/20220916/دبي-تلزم-مستثمر-بريطاني-وزوجته-بسداد-مليار-دولار-للدنمارك-1067848661.html
دبي تلزم مستثمرا بريطانيا وزوجته بسداد مليار دولار للدنمارك
دبي تلزم مستثمرا بريطانيا وزوجته بسداد مليار دولار للدنمارك
أمرت محكمة في دبي، رجل الأعمال والمستثمر البريطاني سانجاي شاه وزوجته، والشركات المرتبطة بهما بسداد أكثر من 4.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار) للدنمارك. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T20:33+0000
2022-09-16T20:33+0000
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وألغت محكمة الاستئناف حكما سابقا هذا الأسبوع يقول إن شاه يجب أن يدفع المبلغ بفائدة 5% من يوم القرار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".وصرحت وكالة الضرائب الدنماركية، التي أكدت الحكم، أنها "راضية عن قرار محكمة الاستئناف ضد أحد اللاعبين المركزيين في الاحتيال المرتكب ضد الدنمارك".سعت الدنمارك لاسترداد أكثر من ملياري دولار، وقالت السلطات إنها تعرضت للاحتيال من قبل شبكات من المصرفيين والمحامين وآخرين. اعتبر شاه العقل المدبر للمخطط الذي قدم فيه خطط المعاشات التقاعدية وفقا لإقرارات ضريبية لم تسدد قيمتها بالأساس.وقال جاك إيرفين، المتحدث باسم شاه، إن محاميه يعتزمون تقديم استئناف. تشمل الأطراف الأخرى في القضية زوجة شاه، أوشا، وشركته "سولو كابيتال بارتنرز" المحدودة.يأتي الحكم بعد أيام فقط من حكم محكمة أخرى بأنه لا ينبغي تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة تهم تتعلق بقضية "كيوم إكس". وقعت الدنمارك والإمارات صفقة تسليم المجرمين في مارس/ آذار، وكان تسليم شاه أحد الأغراض الرئيسية.ومع ذلك، طعن النائب العام لإمارة دبي في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم شاه للدنمارك، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.
https://sputnikarabic.ae/20220916/نائب-عام-دبي-يطعن-في-حكم-عدم-إمكانية-تسليم-شخص-متهم-بالنصب-للدنمارك-1067833007.html
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دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الدنمارك
دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الدنمارك
دبي تلزم مستثمرا بريطانيا وزوجته بسداد مليار دولار للدنمارك
20:33 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 20:53 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
أمرت محكمة في دبي، رجل الأعمال والمستثمر البريطاني سانجاي شاه وزوجته، والشركات المرتبطة بهما بسداد أكثر من 4.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار) للدنمارك.
وألغت محكمة الاستئناف حكما سابقا هذا الأسبوع يقول إن شاه يجب أن يدفع المبلغ بفائدة 5% من يوم القرار، حسبما ذكرت وكالة
"بلومبيرغ".
وصرحت وكالة الضرائب الدنماركية، التي أكدت الحكم، أنها "راضية عن قرار محكمة الاستئناف ضد أحد اللاعبين المركزيين في الاحتيال المرتكب ضد الدنمارك".
سعت الدنمارك لاسترداد أكثر من ملياري دولار، وقالت السلطات إنها تعرضت للاحتيال من قبل شبكات من المصرفيين والمحامين وآخرين. اعتبر شاه العقل المدبر للمخطط الذي قدم فيه خطط المعاشات التقاعدية وفقا لإقرارات ضريبية لم تسدد قيمتها بالأساس.
وقال جاك إيرفين، المتحدث باسم شاه، إن محاميه يعتزمون تقديم استئناف
. تشمل الأطراف الأخرى في القضية زوجة شاه، أوشا، وشركته "سولو كابيتال بارتنرز" المحدودة.
يأتي الحكم بعد أيام فقط من حكم محكمة أخرى بأنه لا ينبغي تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة تهم تتعلق بقضية "كيوم إكس". وقعت الدنمارك والإمارات صفقة تسليم المجرمين في مارس/ آذار، وكان تسليم شاه أحد الأغراض الرئيسية.
ومع ذلك، طعن النائب العام لإمارة دبي
في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم شاه للدنمارك، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.