دمشق تبوح لـ "هاني شاكر": نسيانك صعب أكيد
07:43 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 16.09.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق تبوح لـ "هاني شاكر": (نسيانك صعب أكيد)
© Sputnik . Mohammad Damour
في حفل استثنائي بكل المعايير، قدم الفنان العربي هاني شاكر، أمسية غنائية على مسرح (الأوبرا) في دار الأسد للثقافة والفنون، في العاصمة السورية دمشق.
خلال الحفل الذي أصغى فيه الحضور بعينيه وقلبه لمن قصّ عليه (حكاية كل عاشق)، أنصت فيه الفنان شاكر بدوره إلى بوح قلوبهم وهي تردد له بعد مرور 15 عاما على آخر حفلاته في عاصمتهم: (نسيانك صعب أكيد).
الحب والحرب... لربما هذه الثنائية فعلت فعلها في كيمياء العلاقة الحميمة التي جمعت شاكر بجمهوره السوري في "أوبرا" دمشق.. الحب الذي يخبئه السوريون في صدروهم للطرب والجمال منذ ما قبل الحرب، مجبولا بمرارة ما لا يستحقونه من آلامها التي حاولت سحقهم، أو لربما ليس الأمر بهذا التعقيد، بل مجرد حنين وتعطش جارفين يكنه الجمهور السوري ليس فقط لهاني شاكر الذي ألقى التحية على أجيالهم المتعددة، بل أيضا لجيله من (العمالقة).
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق تبوح لـ "هاني شاكر": (نسيانك صعب أكيد)
دمشق تبوح لـ "هاني شاكر": (نسيانك صعب أكيد)
© Sputnik . Mohammad Damour
خلال الحفل، وفي رسالة حب حملها بين ظهرانيه من الشعب المصري إلى السوري، قدم الفنان شاكر أغنية (عاشت سورية… تحيا مصر) من كلمات الشاعر السوري صفوح شغالة وألحان الملحن المصري محمود الخيامي.
وفي أمسيته التي طالت الساعتين، نثر الفنان العربي الكبير أيضا باقة من أغانيه التي ما زالت محفورة في وجدان عشاقه السوريين على أجيالهم المختلفة، فأطربهم بحنجرته الاستثنائية في لحظة اندماج كلي مع موسيقا (أصاحب مين) و(ياريتك معايا يا حبيبي)، وصولا إلى (بتسألي) و(ياريتني شاور).
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق تبوح لـ "هاني شاكر": (نسيانك صعب أكيد)
دمشق تبوح لـ "هاني شاكر": (نسيانك صعب أكيد)
© Sputnik . Mohammad Damour
لم يكن من السهل على الفنان الكبير الغناء في حضرة هذا الحشد من العشق، إذ ما أن وصل إلى (بحبك أنا)، حتى ذاب صوته في لجة آلاف الأصوات التي رددتها معه.
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق تبوح لـ "هاني شاكر": (نسيانك صعب أكيد)
دمشق تبوح لـ "هاني شاكر": (نسيانك صعب أكيد)
© Sputnik . Mohammad Damour
الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية هي الأخرى سجلت إبداعا فريدا في مرافقة الفنان شاكر، فخلال الحفل الذي شارك فيه موسيقيين مصريين اندمجت ألحان الآلات الموسيقية للبلدين، لتبرز تجربة فريدة مزجت بين التأليف الموسيقي والتوزيع الأوركسترالي.
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق تبوح لـ "هاني شاكر": (نسيانك صعب أكيد)
دمشق تبوح لـ "هاني شاكر": (نسيانك صعب أكيد)
© Sputnik . Mohammad Damour
يجدر بالذكر، أن مسرح أوبرا دمشق سيشهد اليوم حفلاً ثانيا تقرر إقامته بعد الإقبال الشديد على حضور حفل شاكر الذي يقام في سوريا بدعوة وزارات الثقافة والسياحة والنقل ونقابة الفنانين السورية ودار الأسد للثقافة والفنون والجالية السورية في مصر.