https://sputnikarabic.ae/20220916/دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تحث-على-دعم-زيادة-التعامل-بالعملات-الوطنية-1067832229.html
دول منظمة شنغهاي للتعاون تحث على دعم زيادة التعامل بالعملات الوطنية
دول منظمة شنغهاي للتعاون تحث على دعم زيادة التعامل بالعملات الوطنية
قال مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في بيان بشأن ضمان سلاسل إمداد موثوقة ومستدامة ومتنوعة، إن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وافقت على دعم الحركة... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:43+0000
2022-09-16T12:43+0000
2022-09-16T12:43+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
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وأوضح المجلس في بيان: "سنعمل على تعزيز تعميق التفاعل في مختلف القطاعات، ونمو التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون".وعدّد البيان اتجاهات التعاون في المجالات التالية: "ضمان التجارة السلسة في المواد الأساسية والمختلفة لعملية الإنتاج والضروريات الأساسية والسلع الأخرى، بما في ذلك من خلال تسهيل التجارة وتقليل العوائق التجارية للحفاظ على الحركة السلسة للمكونات المهمة للإنتاج والسلع الأساسية".وأعربت دول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة في 16 أيلول/سبتمبر، عن اعتزامها زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن.وجاء في البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون: "أشارت الدول الأعضاء إلى نتائج اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (طشقند، 24-25 آب/أغسطس 2022) وأعربوا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".كما شددت دول منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية عقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب في إطار "مهمة سلام" لزيادة مستوى التفاعل في مكافحة التشكيلات المسلحة للمنظمات الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20220916/دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تدعو-إلى-الالتزام-بمعاهدة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1067820864.html
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منظمة شنغهاي للتعاون
دول منظمة شنغهاي للتعاون تحث على دعم زيادة التعامل بالعملات الوطنية
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قال مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في بيان بشأن ضمان سلاسل إمداد موثوقة ومستدامة ومتنوعة، إن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وافقت على دعم الحركة غير المعوقة للسلع الأساسية وزيادة التعاملات بالعملات الوطنية.
وأوضح المجلس في بيان: "سنعمل على تعزيز تعميق التفاعل في مختلف القطاعات، ونمو التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون".
وعدّد البيان اتجاهات التعاون في المجالات التالية: "ضمان التجارة السلسة في المواد الأساسية والمختلفة لعملية الإنتاج والضروريات الأساسية والسلع الأخرى، بما في ذلك من خلال تسهيل التجارة وتقليل العوائق التجارية للحفاظ على الحركة السلسة للمكونات المهمة للإنتاج والسلع الأساسية".
وأضاف البيان: "وضمان تنقل مزودي الخدمات وتطوير مزيد من التعاون بين الدول الأعضاء المهتمة في منظمة شنغهاي للتعاون لزيادة التسويات بالعملات الوطنية".
وأعربت دول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة في 16 أيلول/سبتمبر، عن اعتزامها زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن.
وجاء في البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون: "أشارت الدول الأعضاء إلى نتائج اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (طشقند، 24-25 آب/أغسطس 2022) وأعربوا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".
كما شددت
دول منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية عقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب في إطار "مهمة سلام" لزيادة مستوى التفاعل في مكافحة التشكيلات المسلحة للمنظمات الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب.